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上銀結盟機器人領導大廠 Dexterity 將搶進工業、倉儲用市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
Dexterity宣布，與上銀攜手打造全球首款倉儲應用的智慧機器人。（翻拍自Dexterity官網）
Dexterity宣布，與上銀攜手打造全球首款倉儲應用的智慧機器人。（翻拍自Dexterity官網）

全球實體AI機器人領導大廠Dexterity昨（29）日宣布，與台廠上銀科技（2049）策略合作，雙方將聯手生產應用於Dexterity硬體平台Mech的全球首款AI工業高效能機器人，將全面搶進全球工業、倉儲用市場，輸出機器人大軍。

業內指出，上銀與Dexterity合作的工業用機器人，是台廠首個在AI機器人領域技術落地應用且將量產的產品，同時也是全球首款應用在工業、倉儲的AI機器人。且該機器人具備搬運、揀選、處理各項廠區事務的能力，預期將成為全球智慧製造重要成員，引爆AI工廠升級革命。

Mech是一款具備雙手臂的移動型機器人，從零開始即為工業應用中的實體AI（Physical AI）打造。上銀憑藉其精密工程技術，為Mech開發出輕量化、具備八軸自由度的機器手臂，進一步展現台灣發展機器人產業的實力。

上銀董事長卓文恒表示，這款AI機器人在美國物流倉儲大廠的測試驗證中，獲得極高的滿意度，預計今年底即可量產並逐步放量；而上銀的機器人業務在營收的占比將可望逐步提升至二位數。

上銀優化Mech手臂的強度與重量比，使其更容易在倉儲場域部署，同時也具備超越美國職業安全衛生署（OSHA）單人搬運限制的承載能力。此次合作強化了Dexterity擴大生產與將其AI機器人部署至北美、亞洲與歐洲各大產業的能力。

Dexterity強調，其機動式底座可靈活移動至大型企業需搬運各式物品的場域，搭配輕量卻強勁的雙手臂設計，使其能以超越現場作業速度完成物品揀選與打包任務。

「我們與HIWIN的合作，讓Dexterity能以世界級製造實力，實現高階機器人大規模生產。」Dexterity執行長Samir Menon說，透過上銀的精密工程能力，以及Dexterity獨特的實體AI技術，集團正為全球多元產業客戶帶來新一代企業級工業用Mech機器人。

「Dexterity所推出的創新Mech設計與實體AI實力，正為過去難以導入機器人的大型企業帶來轉型性的價值。」卓文恒說，Mech的靈活性與智慧特性，正為快遞、地面物流、零售、電商等需高度彈性與實體AI能力的市場帶來競爭優勢。

據了解，Dexterity的Mech與新一代實體AI平台，已於2025年3月正式發表，象徵實體AI自動化技術的重大突破。


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