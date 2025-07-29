職場教練課／洗手的故事

現在許多人都知道勤洗手戴口罩，是個人防疫重要手段。但是，可能多數人都不知道，建立洗手這個觀念，至今不到200年。

講個洗手的故事：現代醫院非常乾淨整潔，但我們很難想像，19世紀人們對病菌仍一無所知。當時醫院非常髒亂，手術室骯髒不堪，總瀰漫著各種尿液，嘔吐物，甚至是屍臭，醫師絕少會洗手或者清潔醫療用具。所以醫院也被人稱作死亡之屋，是各種感染的溫床。

1850年代一位匈牙利醫師，塞麥爾維斯在維也納總醫院擔任婦產科醫師，當時產褥熱是產婦的殺手，死亡率很高，他發現醫院中兩個產房的死亡率相差很大。

由醫學院學生負責的產房，每1,000次接生當中造成死亡的個案是98.4個；另一個由中年婦女操作的產房，1,000個接生個案中卻只有36.2個死亡。

經過分析交叉比對，塞麥爾維斯發現差異是：醫學院學生會從解剖間直接走去幫孕婦接生，所以他斷定產褥熱的病因是屍體上的「感染性物質」（當時還不知道病菌）。後來，塞麥爾維在醫院裡增設一盆子的氯化石灰溶液。規定從解剖室出來的醫生，必須用這種殺菌溶液洗手，才能再去照顧病人，病房也一定要消毒過。至此之後兩年，兩間產房的產婦死亡率都大幅下降。

理論上，這麼簡單成效又好的洗手政策，應該受到廣大支持才是。但歷史告訴我們：任何改變，尤其是劃時代的改變，都不是順風順水的，一定會遇到許多挑戰與反對聲音。

塞麥爾維斯把這樣的結果，通報給維也納的醫學會後，他開始遭到許多無情的攻擊，上級也要他解散「洗手委員會」。

但塞麥爾維斯不氣餒，於1861年出版了一本很重要的著作《產褥熱的死因及其防治》，很可惜，寫得太艱澀很少人看得懂。

他也寫了許多公開信，挑戰當時有名的產科醫師，但是得不到支持，又受到許多無情的批判與打壓。塞麥爾維斯精神狀況變得很差，被送到精神病院，最後被看護人員毒打，因傷口感染致死，47歲結束其悲劇的一生。

先知在當代總是寂寞的，但不會永遠被埋沒。時代巨輪總是要往前走的。

到了1894年，塞麥爾維斯的洗手觀念逐漸被接受，布達佩斯才立了碑紀念他的成就，還他公道與名聲。此時距離塞麥爾維斯提出「洗手」和重視清潔的消毒的理念，已經過了快50年。

現在我們都知道洗手是最簡單的防疫手段之一，我們要感謝塞麥爾維斯當年的貢獻。

改變觀念與習慣真的很不容易，我在想：如果塞麥爾維斯當年懂得把他的洗手實驗與理論，用深入淺出的方式表達出來，讓大家都能聽懂，取得醫院長官與同仁的支持。他自己就不會含冤而死，也可以挽救更多的生命啊。