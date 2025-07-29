行銷線上／打造個人品牌 三個祕訣

每當有人交流「創業家的個人品牌該怎麼做」的意見，或是看到相關的討論，我的答案都是：創業家的品牌不是模仿他人成功的樣子，而是從自身經歷與信念出發，再透過適度包裝，讓市場與投資人看得懂、記得住、信得過。

今年藉由錄製Podcast的機會，訪問了一些天使投資人與創投機構的投資者，對於「創業家需不需要打造個人品牌」這個問題，他們給出了兩種很不同的觀點，也反映了目前創業圈對這件事的兩派認知。

派系一：模仿塑造「會成功的樣子」。

有些投資人認為，創業家在媒體或募資簡報中的形象，非常關鍵。他們期待創業家要有講故事的能力、要具備「像個CEO」的語言與自信，甚至連LinkedIn的照片都應該符合「專業創辦人」的氣場。認為強烈個人品牌能增加曝光與信任度，吸引資金、媒體，甚至是商業機會。

這派的核心觀點是，如果創業家的形象能幫助團隊打開資源與市場，為什麼不刻意去設計？

派系二：強調創業家的「本質與題目」更重要，別刻意包裝。

這派的投資人主張：「我投的是人和題目，不是你擁有多漂亮的故事，或多少追蹤數的個人帳號。」他們更看重創業者的價值觀、處事態度與對題目的深刻理解。有意思、有觀點、有熱情，就能引起市場關注，過度包裝反而讓人感覺不真實或矯飾。

這派的認知觀點是，刻意塑造出來的形象，反而容易讓人感到不真實。

以我輔導創業家的經驗來說，個人品牌一方面要呈現真實的你，讓人看到的是你過往的經歷、信念、價值觀；另一方面，需要大約20%的形象包裝，能讓你的真實內容在媒體與市場上更容易被理解與引用。但如果過度包裝，就會讓人感覺你不真實，是套用成功案例、缺乏自我特色。

那個最適合的比例，是「80%真實 + 20%包裝」。那為什麼是20%？

首先是因為過度模仿容易帶來「演戲感」。創業家不需要硬要學某個成功創辦人的講話方式或造型，那樣很容易露出破綻，反而讓投資人覺得你不像自己。

其次是，過度自我曝光與包裝，容易模糊重點。如果只談過往經歷而沒有清晰主張，反而讓投資人、潛在合作夥伴不知道你代表什麼、能帶來什麼，無從理解你想傳達的價值。

這樣做的好處，能讓人信任你是誰，因為真實聲音建立信任感、可信度，可以吸引對的人。也能避免版型化，不要每個溝通的內容故事都一模一樣。

所以，你應該怎麼思考個人品牌？

一、想清楚你面對的是誰，確認你的目標族群是誰：投資人、客戶、合作夥伴還是求職人才？

二、針對目標族群調整包裝程度：例如面對投資人，聚焦商業模式和成績衡量上；面對媒體或大眾視聽者，以故事與產業洞察去溝通。

三、別想著要讓大家都喜歡你：你的品牌不是塑造「迎合所有人的形象」，而是呈現出你值得那一群人的信任與共鳴。

可以問問自己：我說的這些話，是不是我自己也會信？我希望誰來認識我？而這篇貼文／這場簡報，有沒有幫助他們看見那個值得相信的我？

創業家的個人品牌，不是要扮演某個成功範本，而是把你最核心的想法、價值觀與經歷說清楚，再經過些整理與包裝。最好的創業家形象，不是「最厲害的樣子」，而是「最像你自己的樣子，但更容易被記住」。