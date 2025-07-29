管理錦囊／繪製知識地圖 促進組織交流

企業內散落四處的專業知識與智慧如何整合？企業內隨處可見的隱性知識，如何轉化成顯性知識？企業如何進行跨世代的知識與經驗傳承？這些疑問全是碩士在職專班的企業主們提出的實務問題，反映出管理者對於企業知識管理的殷切需求。

知識管理（Knowledge Management），簡稱為KM，簡單說便是指企業內部以科學方法，有系統地蒐集、分類、儲存、傳遞及應用知識的過程。知識管理將隱性知識（Tacit Knowledge）轉化成顯性知識（Explicit Knowledge），讓知識能夠透過分享而提升效能與效率。

以學習腳踏車或游泳等為例，有形的標準動作、技巧與程序為顯性，而無形的直覺、體悟與經驗則為隱性。回想一下，不論是騎腳踏車或是游泳，一旦學成，終身難忘。

因此，企業藉由知識管理來繪製出企業專屬的知識地圖，成為企業能否傳承及永續的關鍵作為。而其重要性在於，可協助企業有效管理與運用知識，將隱形知識轉換成顯形知識；將無形資產轉換成有形資產；將獨立資產轉換成團體資產，以促進知識的共享與傳承，強化企業的學習能力與累積創新量能。以下簡要介紹知識管理的三大步驟供參。

步驟一：篩選知識

比起過濾，篩選更具有主動與積極意涵，指將管理的重點聚焦於本業。例如，管理者可針對企業內部專業技術、技能與技巧，分類、分點及分段細部拆解，並將重點記錄、保存及定期更新。

步驟二：處理知識

透過分整合、學習及共享知識，把隱性經驗轉化成顯性的知識。例如，以圖形化（例流程圖）呈現專業知識，簡潔扼要淺顯易懂，以利員工快速取得並縮短學習時間，以利提升效率與傳承。

步驟三：應用知識

讓員工在解決問題的同時，也累積知識並分享與傳承知識。例如，透過解決與改善員工的困擾點，來優化工作流程，以減少不必要的重複工作，進而提高工作效率和生產力。

而這些知識與智慧的來源，許多時候並非來自正式管道，此時就必須藉由管理者之技巧、能耐甚至是魅力，當管理者願意放下身段，真誠仔細聆聽員工的聲音，並將員工的「異見」當成「意見」，有時候反而會有意想不到的「創見」。

透過知識地圖的繪製過程，企業可掌握組織內部專業知識的蘊含量、分布狀態及存取位置，為知識管理及利用提供支持，並促使其發揮應用價值，全面提升企業之效能與效率，以增強企業之競爭力。

新世代管理者與其被動鼓勵員工「不藏私」，還不如主動導入知識管理，以繪製出知識地圖，不僅可促進企業內部知識的交流、共享與傳承，更直接解決企業內部對於「留一手」的疑慮。