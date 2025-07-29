智慧經營／商億-KY董事長謝智通 客製化量產 穩健獲利

面對全球貿易局勢多變、關稅波動與成本上升等挑戰，家具廠商億-KY（8482）以「客製化量產」為核心策略，並由董事長謝智通親自坐鎮柬埔寨廠區，推動海外生產與供應鏈重組。

謝智通表示，不是要做全世界最大的公司，而是要做一個真正能盈利的好公司。在他的規劃中，「穩定生產效率、強化垂直整合與及時交貨」三策略心法，成為公司在逆勢中站穩腳步的關鍵。

優化產線 提升效率

謝智通指出，全球經濟局勢日益複雜，市場需求多元且變化快速，企業在擴張時必須具備靈活調整的能力。他回顧，早在五年前，商億便已開始部署應對未來挑戰的策略，逐步從美國市場轉向中東、歐洲等非美市場。「我們從那時起就開始轉型，因為中美之間的對抗不會短時間結束，一定要有第二方案。」在他看來，企業若僅依賴單一市場，將難以應對地緣政治與貿易政策所帶來的風險。

面對這樣的現實條件，商億決定啟動產能轉移計畫，自2018年起陸續考察泰國、越南、墨西哥等地，最終選定柬埔寨作為主要海外基地。他強調，這項決策並非單靠直覺或政策導向，而是根據客戶的需求與全球市場變化所做出的評估。

柬埔寨廠區設計為單層廠房，整合集團上下游產業鏈。謝智通說，「我們把中國全產業鏈的概念搬到柬埔寨，再做refining（優化調整），讓生產效率更高、運作更直覺。」

商億的主要生產模式為 Made to Order（MTO），即依據客戶需求進行高度客製化生產，每日生產七、八百件產品，幾乎沒有兩件一樣。謝智通指出，「我們找到我們的商業模式，這個模式叫客製化量產。為什麼我們能做到？因為我們的上下游都掌握在自己手上，整個生產鏈都在同一個廠區裡面。」

這樣的安排讓商億能夠實現即時生產（Just in Time）。他進一步解釋，每一條生產線都必須精確掌控當下應該使用的材料與工序，否則就會出現物料堆積、現場擁擠、排程混亂等問題。

謝智通認為，MTO模式的另一優勢是訂單穩定性高。他說：「每一張客製化訂單都是賣掉的，客戶已經收了定金，就算運費漲、關稅高，也得交貨，因為不能取消。」這也讓商億即使在中國被課徵145%關稅時仍能繼續出貨。

親力親為 務實經營

謝智通的管理風格是親力親為，不同於多數同業交由職業經理人管理海外工廠，謝智通選擇親自駐守柬埔寨，直接管理廠務與解決現場問題。「我是唯一一個董事長在現場監督的，其他公司都是請職業經理人，我在那邊就是負責想盡辦法解決問題，把產能拉上來。」

他坦言，柬埔寨勞動力的效率、穩定度與中國相比仍有明顯差距。「今天跟他講一遍，明天又忘記了。中國人叫舉一反三，他們是舉一反0.3。」為此，商億安排約80名中國大陸幹部在當地培訓與帶領員工，一個人帶20個人左右，持續訓練、淘汰、再訓練，這是一個很痛苦的過程。

儘管條件艱難，謝智通認為親自下場仍有其必要性。「如果我不在現場，很多問題要層層上報，還得再打電話問為什麼要花這個錢。等你搞清楚了，事情早就耽誤了。」

商億的核心策略不是擴張規模，而是專注於能夠穩定獲利的營運模式。透過高度客製化的生產模式、垂直整合的供應鏈布局，以及董事長親自坐鎮的管理方式，商億在全球產業重組與地緣政治變局中，找出一條務實而穩健的出路。未來如何提升產能、縮短交期、並穩定新興市場勞動力素質，將成為商億持續優化的重要課題。