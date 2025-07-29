產官學齊聚 中市府新住民論壇聚焦文化傳承與創業潛力

新住民家庭突破百萬，占全國人口近4%，面對第二代逐步進入職場與社會，台中市政府法制局與民政局，29日聯合壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心等，共同舉辦《新住民二代論壇-跨越文化 開創未來》。

此次論壇聚焦文化傳承與創業就業兩大主題，集結跨部會代表、專家學者及新住民與二代，共同探討如何建構更友善的成長與職涯支持環境。

論壇邀請金鐘獎入圍演員阮氏翠恆、廣播主持人阮氏貞，以生命故事回應媒體如何形塑社會觀感；也有創業新住民、教師與公職人員，分享文化融入與職涯奮鬥歷程。專家指出，去除刻板印象與政策支持同步，是台灣真正邁向多元共融社會的關鍵。

來自越南的阮氏翠恆，在台從影十餘年，坦言多數時候飾演的都是「越南新娘」角色。她表示，自己不斷與導演溝通，嘗試修正角色的設定，讓劇本呈現更真實的新住民樣貌。

「我希望大家不只看到外表，更能聽見我們的聲音、理解我們的故事。」阮氏翠恆也談及自身為人母的經驗，如何陪伴孩子理解多重文化身分，期盼自己能成為文化之間的橋梁。

阮氏貞則指出，媒體應為新住民打造「聲音的家園」，不僅是語言溝通的平台，更是陪伴與理解的重要依靠。她分享從收音機時代到社群互動的轉變，節目從單向播音進入對話參與階段。「被聽見，才有力量走下去。」她呼籲政府與媒體共同建立永續的支持系統，讓新住民媒體成為穩定而有力量的發聲平台。

賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫指出，台灣社會對新住民仍存在理解落差。曾有研究顯示，高達六成的新移民女性曾感受過異樣眼光或歧視。他強調，社會應以「理解、尊重、接納與融合」作為基本態度，並提醒民眾避免將文化差異誤解為失禮。「唯有看見彼此，才能讓新住民成為真正的家人。」

台中市新聞局專門委員劉仲偉表示，近年媒體對新住民的報導趨於多元與立體，市府也積極透過多語影音、短片拍攝與市集活動推廣新住民文化，讓大眾了解新住民不僅是台灣的一部分，更是文化創新的力量。他鼓勵媒體從「同理」出發，避免以既定框架描述新住民，讓更多真實故事被看見。

鳳凰藝能總經理趙善意指出，媒體敘事過往多從弱勢角度出發，近年逐漸轉向文化主體的呈現，展現社會觀點的轉變。新住民不只是「被看見」，更應該「入心、入主流」，透過影視創作打開大眾認同之門。趙善意強調：「只要有故事、有信念，就算語言與資源有限，也能感動人心。」

論壇中，來自馬來西亞、現任逢甲大學講師的梁金群，以文學書寫揭露新住民女性在文化適應過程中的掙扎與沉默。

梁金群坦言，曾因口音遭到教師甄試主考官質疑，「你應該去當英文老師比較適合吧？」她強調，口音不等於能力低落，更不代表不認同台灣，並鼓勵新二代記錄母親的生命故事，唯有理解，才有真正的看見。

而在創業與職涯面向，葉麗玲老師的故事激勵人心。她原為海巡署小隊長，育兒期間轉而投入烘焙學習，進而創立親子甜點教室，融合印尼文化與創業精神。她鼓勵新住民二代善用多元文化背景，發展個人品牌。

印尼新住民陳妍蓁，長年推廣印尼舞蹈，並培育新住民二代參與文化傳承。她也身兼法院通譯與語言教師，指出母語學習常面臨家庭語境斷裂的挑戰，呼籲家庭共同參與，延續語言與文化根脈。

台中市勞工局主任秘書施淑珠指出，目前台中新住民人口已超過6.5萬人，市府透過27處就業據點、跨局處合作、職能培訓與創業扶持等措施，協助新住民與新二代克服語言、歧視與資源缺口。她也分享郭姓新住民女性，透過創業輔導進駐青創基地，成功打造貝果品牌的實例。

台灣大學教授楊培珊表示，研究顯示新住民二代在中學後的學習表現已與本地生無異，具備雙語能力反而更具競爭優勢。她強調，關鍵在於建立自信與心理韌性，大學端也透過課程與USR計畫推動正念、社會支持與文化關懷，陪伴學生健康成長。

中山醫學大學教授顏啟華補充，新住民多從事勞力或照顧工作，語言障礙與健康識能不足易增風險。他建議推動友善門診、設置通譯服務與圖卡輔助，並透過多語衛教資訊，促進新住民健康保障與生活適應。

29日的論壇現場，邀請多組新住民團體帶來精彩演出，展現文化融合的動人風貌。由越南新住民曾金釵擔任總主持展開序幕；「臺中市春天女性成長協會」的春天陶笛隊，是來與東勢在地媽媽們與新住民共同組成，長期投入長者關懷與藝術教育，透過悠揚陶笛樂聲。

「印證幸福舞團」以融合印尼爪哇、貝塔維、達雅克等族群的舞蹈演出，呈現多元族群共榮共好的精神，象徵台灣社會中彼此尊重與包容的幸福樣貌。來自越南的新住民藝術團體「蒲公英舞劇團」，也以生動表演描繪文化傳承與家庭記憶，展現新住民女性堅毅與創造力。

現場同時規劃多元文化市集；來自法國的卷師傅帶來人氣品牌「卷卷卷」肉桂捲，香氣四溢；上海的新住民卞健文以專業珠寶鑑定師的身分，現場展示寶石知識與收藏魅力；東勢地區的新住民媽媽們，則展出融合客家文化的藍染手作作品，展現跨文化工藝之美；湖南新住民，分享自製的手工辣椒醬，道地風味十足。

透過市集交流與文化展示，促進新住民經濟參與，讓多元文化在地生根，為論壇活動注入更多互動與溫度。

台中市副秘書長張大春出席第二場論壇「求職與職場」，與現場集結各領域專家與新住民代表，從文化傳承到職涯發展進行深度對話，張大春表示，期待透過政策、教育與社會對話，營造多元友善的環境，讓新住民與新二代在台灣找到安心成長與實現夢想的空間。

主辦單位之一的壹元書院院長賴慕芬，長年投入新住民文化與教育倡議，至今已關注相關議題長達九年；壹元書院正與國立台灣美術館、台中YMCA共同籌辦《八方藝術節》，展期5月延續至8月底，聚焦多元文化與藝術共融。

論壇現場也同步展出，來自新住民創作者的藝術作品，展現視覺語言如何回應生命經驗與文化認同，與論壇主題呼應共鳴，讓更多民眾透過藝術看見新住民故事。