環境部擬推台版ETS 邀綠色成長聯盟意見交流

環境部預計明年下半年將試行台版ETS，今天邀綠色成長聯盟成員交流意見，指未來將朝碳費及ETS雙軌並行制度，但不會讓企業被雙重管制，要繳碳費、又要在市場購買排放額度。

環境部今晚發布新聞稿表示，今年6月與綠色成長聯盟成員代表前往德國參與碳定價研習營，為強化台灣碳定價制度與政策對話，推動台版溫室氣體總量管制與排放交易制度（Emission Trading System, ETS），今天邀成員齊聚開分享會交流意見。

ETS是透過碳市場機制達到減少溫室氣體的制度。在總量管制下進行碳交易，主管機關設定一段期間內的排放總量，並有監控、登錄、查驗、交易等配套，在總量上限內，主管機關向受到管制的企業發行「排放配額」，若企業積極減碳所產生的剩餘排放配額，可交易給減碳不足的其他企業。

環境部次長施文真表示，台灣碳費制度今年正式上路，是重要里程碑，碳費制度由政府設定價格，有利於減量投資決策穩定推動；相較之下，ETS則能透過市場機制反映產業實際的減碳成本，有助提升整體減排效率。

施文真指出，未來台灣將採取碳費與ETS雙軌並進、分階段導入，結合「排碳有價」與市場運作機制，建立完整碳定價體系，帶動產業穩健轉型，共促綠色永續發展。

施文真強調，「會避免雙重管制，這是政策設計的大原則」，產業的每一噸碳排放不需要同時支付碳費、又在ETS下的市場購買排放額度。

施文真提到，環境部目前正在著手ETS相關法制的準備工作，未來將持續舉辦工作坊，借鏡國際指標案例的經驗，並擴大與各界溝通，廣納多元觀點，深化產官學界的互信與合作，進一步促進跨域協作與制度創新。

中華經濟研究院主任劉哲良以「ETS與氣候政策工具組合」為題指出，單一工具難以全面滿足氣候政策目標，碳定價制度可與標準法規、補助與獎勵、創新基金及技術政策等多項工具互補搭配，以發揮協同治理效益。

永豐餘投資控股股份有限公司董事長葉惠青提到，碳費與ETS雙軌並行制度規劃時，企業關注重複收費風險，以及碳費與ETS制度的適用對象和實施時程是否劃分清晰；建議政府應參考歐盟的整體政策架構，提前規劃政策搭配機制，以降低制度磨合期的產業疑慮。