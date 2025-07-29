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燦坤啟動災損家電應援方案、節能商品促銷 強化企業社會責任布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
致災性降雨，燦坤3C家電暖心提供災損家電3大應援方案。圖／燦坤提供
致災性降雨，燦坤3C家電暖心提供災損家電3大應援方案。圖／燦坤提供

燦坤（2430）3C 家電29日指出，中央氣象署今日表示，受西南氣流及「竹節草」颱風外圍環流影響，全台天氣不穩，部分地區出現淹水及供電受損。燦坤基於企業社會責任精神，緊急啟動三大應援方案，提供災後家電檢測、維修優惠及專業諮詢服務，並推出防災儲能電源與一系列節能家電促銷，以協助民眾應對災害衝擊。

為協助民眾度過災後難關，燦坤表示，自即日起至8月10日，針對受潮、泡水小家電提供免費檢測服務，不限購買通路與保固期限，可送至全台燦坤門市電氣醫院。

而小家電維修指定零件享9折起優惠。對於冰箱、洗衣機、電視等大型家電，民眾可透過鄰近門市即時報修，同時，燦坤專業電氣醫生團隊亦提供泡水、受潮家電處理及使用問題排解諮詢服務，專線為0800-095-885。

因應颱風帶來的致災性降雨及隨之而來的停電、斷訊，燦坤特別推出防災儲能電源。據了解，自即日起至8月31日，PHILIPS 1500W新世代旗艦級行動儲能電源促銷價新台幣45,800元；PHILIPS 300W新世代可攜式快充行動儲能電源促銷價新台幣11,800元，期能滿足民眾應急電力需求。

在家電汰舊換新方面，燦坤提供多款3C家電限時特惠。消費者購買指定冰箱、洗衣機可享全館8折起，並獨家享有5年免費延長保固，亦可加價新台幣1,999元升級至7年延長保固。

此外，刷指定5大銀行信用卡，會員紅利券最高可再折新台幣1,800元；購買一級節能冰箱更能額外申請政府節能補助與退稅，每台最高可享新台幣5,000元。

針對Apple裝置用戶，燦坤Apple授權維修中心宣布，自即日起至8月8日，提供Apple裝置免費健檢服務（限iPhone、iPad、Mac）。全台燦坤門市也支援代送Apple受損裝置維修9折優惠，適用於經檢修後判別為受潮、顯示器或背面玻璃破裂、機身彎曲的iPhone、iPad、Mac。

值得注意的是，送修前需確認iCloud已登出、裝置內資料不保留，並詳閱維修單。若不符維修資格，將酌收檢測費（iOS新台幣300元／Mac新台幣800元）。

燦坤方面表示，公司保留活動內容最終更動與解釋權利，更多詳情可洽燦坤官網或門市。

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