裕慶擬辦理10億元無擔保可轉換公司債 因應業務成長

裕慶-KY（6957）董事會29日決議通過，辦理第一次國內無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣10億元，發行期間3年，募集資金將用於償還銀行借款、充實營運資金所需。

裕慶指出，集團積極擴大商用展示架ODM業務動能，打造中長期營運成長引擎，透過強化資金結構、充分整合集團資源，以提高整體業務接單、擴大客戶群的利基，創造未來營運良好發展前景。

裕慶仍看好旗下商用展示架ODM業務，為營運成長主力與集團業務發展重點，近年積極完善「設計+製造+服務」一條龍業務模式，有效滿足多元國際品牌、大型通路客戶客製化商用展示架訂單需求，帶動整體客戶服務量體規模擴大，2025年第2季商用展示架業務營收比重，較去年同期的73.68％提高至82.93％。

此外，觀察今年下半年隨著美國最大平價服飾與家飾零售商(R)的門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商(C)、美國最大西部服飾零售商(B)的商用展示架新專案等，有望挹注旗下商用展示架業務營運良好動能。

裕慶表示，為墊高集團在全球商用展示架業務的競爭力，將秉持結合電子科技技術，精進設計開發實力，包括導入自動化結帳、智慧電子標籤展示架、智能閉門系統等，提高產品附加價值。

另外，也將發揮台灣、中國大陸、印尼地區的多元廠區供貨彈性，並完善生產垂直整合效益；同時積極拓展非美區域業務接單，包括大陸、歐洲及東南亞等，開啟集團全球化業務新篇章。