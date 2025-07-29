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麗明捐資2億元攜手中市府 打造全國最有特色藝文基地

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」29日舉行開工典禮。記者宋健生／攝影
麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」29日舉行開工典禮。記者宋健生／攝影

藝術，是企業最美的名片！麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」，29日出席開工典禮，該基地以原台中市北區肉品市場拍賣館為核心進行再生規劃，未來將由台中市政府文化局營運管理。

台中市長盧秀燕表示，基地規劃設有小劇場與主題展示館，將成為全國最具特色、最有溫度的主題藝文場域，感謝吳春山「取之社會、用之社會」的精神，展現企業家熱心公益、回饋地方的典範。

盧秀燕說，過去該基地為屠宰場，為滿足早年豬肉供應需求，由政府親自養豬、辦理拍賣，豬隻就在現今的圓形拍賣館內「走秀選美」。隨著民間供應體系日益成熟，原本公立屠宰場逐漸退場，然而場域環境髒亂惡臭、成為市區最不理想區塊之一。

市府接獲民代建議後展開轉型規劃，首先打造「豬事圓滿公園」已於去年底完工啟用，隨後正在興建台中市量體最大達1,000戶以上的社會住宅也於去年開工，預計118年完工。

盧秀燕說，原規劃將拍賣館拆除整個改建為公園，後來越看越覺得可惜，因為這是少見的圓形建築，環形座位具有歷史意義與空間價值，決定保留轉型為藝文基地。她也立即想到熱心公益、藝術藏品豐富的吳春山董事長，長年投入公共工程，也為國家歌劇院、巨蛋等重大建設承攬者，更是全球豬主題藝術品收藏最多的藏家。

盧秀燕強調，感謝吳春山與麗明營造的全力支持，這不僅是場館的誕生，更是文化扎根與歷史空間再利用的重要里程碑。未來市府將投入5,000萬元建置劇場設備與優化空間，並由文化局營運管理，引入在地團隊與青年創作能量，打造具創意、實驗性的平台。

吳春山感性地表示，30多年前開始收藏豬藝術品，沒想到今天能擁有真正的展覽空間，對他而言是人生最美的安排，也強調此次基地保留老樹、融入自然，並融合劇場設計，未來將成為台中最有故事與氛圍的文化地標。

文化局表示，「小豬藝文基地」保留拍賣館圓形建築特色，規劃兩座主要場館，包括「拍賣館小劇場」與「麗明．豬展示館」。其中，拍賣館為原肉品拍賣場改建，占地約847平方公尺，近300席空間，未來將規劃為可容納親子劇場、音樂、舞蹈、脫口秀與跨域演出的中小型劇場。

展示館則新建於原屠宰設施拆除後的基地，占地約643平方公尺，以豬為主題，每年規劃2至3檔展覽，展出吳春山由世界各國蒐集的豬主題藝術品，創造獨特的文創策展能量。

文化局指出，台中市立案的演藝團隊多達766團，儘管有中大型場館如歌劇院、中山堂，但中小型表演空間仍不足。小豬藝文基地未來將以親民、開放、多功能為核心，提供展演、創作、駐村、親子體驗等用途，強化藝文與社區日常連結，提升普及率與參與度。

此外，基地也保留戶外綠意空間，成為融合展演與社區互動的藝文場域，未來將透過藝文資源導入，帶動地方商業與文教融合，落實市府「讓城市的幸福蛻變」願景。

今天的開工典禮，由盧秀燕、吳春山主持，包括副市長黃國榮、秘書長黃崇典、立法委員黃健豪、楊瓊瓔、市議員陳政顯、陳文政、曾朝榮、邱愛珊、賴義鍠、沈佑蓮、劉士州、陳成添、文化局副局長施純福、農業局長張敬昌、衛生局長曾梓展、建設局副局長陳永欣、北區區長戴燕如等人都到場。

另外，前教育部長曾志朗、創造焦點、大開劇團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團、台灣青年管樂團，以及立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、黃仁、市議員陳俞融、李中、林霈涵、陳清龍、陳廷秀服務處、運動局、捷運工程局也都派代表共襄盛舉。

台中市量體最大達1,000戶以上的社會住宅也於去年開工，預計118年完工。記者宋健生／攝影
台中市量體最大達1,000戶以上的社會住宅也於去年開工，預計118年完工。記者宋健生／攝影
「豬事圓滿公園」已於去年底完工啟用。記者宋健生／攝影
「豬事圓滿公園」已於去年底完工啟用。記者宋健生／攝影
該基地以原台中市北區肉品市場拍賣館為核心進行再生規劃。記者宋健生／攝影
該基地以原台中市北區肉品市場拍賣館為核心進行再生規劃。記者宋健生／攝影

劇場 文化局 盧秀燕 台中市 江啟臣

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