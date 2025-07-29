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一手掌握社區生活 「社區幫」APP這兩項服務最受歡迎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義集團旗下《社區幫》APP持續推動社區E化，協助住戶與社區管理，讓熟齡長輩也能有效掌握數位工具，參與社區生活。圖／信義房屋提供
信義集團旗下《社區幫》APP持續推動社區E化，協助住戶與社區管理，讓熟齡長輩也能有效掌握數位工具，參與社區生活。圖／信義房屋提供

隨著暑假來臨，很多家庭作息調整，在家時間也變得不固定，很多看似微小卻必須處理的家中大小事更須妥善安排，如繳管理費、公告查閱、包裹領取等等，若能以現在發達的數位科技來協助生活，就是便捷、又可考慮的選擇。信義集團旗下《社區幫》APP持續推動社區E化，協助住戶與社區管理日常事務，易上手的使用方法，即使是不熟悉科技、甚或是熟齡長輩也能有效掌握、更有效益地參與社區生活。

信義集團旗下的《社區幫》APP，發展目的在於協助用戶以手機APP處理社區生活大小事，主要客群以中壯年及熟齡族為主，其中兩大最受歡迎的E化服務分別為管理費繳納與郵務管理，今年的使用率都較去年成長2成，《社區幫》分析，由於現代人網購頻繁，家中成員幾乎都有包裹需領收，《社區幫》郵務管理功能，能即時推播提醒包裹到件，方便一次取件，減少反覆詢問及等待包裹；而每個月必繳的管理費可透過《社區幫》繳費，也可查詢繳費紀錄、繳費提醒通知，提供便利的生活服務，以數位化完成繳費作業，也同時為永續盡一份心力。

除了住戶端，《社區幫》也可輔助用在社區管理中的社區公告與公設預約，以社區公告為例，社區若有如停電、電梯維修或車道故障等臨時性通知，透過《社區幫》APP發布，不在社區內的住戶也能即時收到通知；而管委會也能即時公告重要事務，節省溝通成本，及印刷與張貼公告等時間、人力成本。目前已有部分社區以APP公告取代紙本公告，顯示大眾對數位工具的使用度慢慢提升；社區多元的公設如游泳池、KTV、閱覽室等等，也可透過《社區幫》APP即時完成預約與查詢，有效避免過去人工作業時的重複登記、忘記使用等問題，協助住戶有效安排行程，並提升社區管理效益。

運用數位化管理自己的生活，可有效提升生活的便利性與品質，社區管理者也可用來妥善管理、經營社區。《社區幫》APP呼籲大家一同體驗《社區幫》APP，體驗數位科技味生活帶來的便利。從下載與綁定社區開始，讓數位科技持續為生活帶來便利與安全感。

《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/

或下載APP：（https://localbond.app.link/?$ios_deepview=sy-localbond_deepview_jhtc&~channel=community&~feature=invitation_letter&~campaign=community_invitation_letter&~tags=2025&$uri_redirect_mode=1&$deeplink_path=https%3A%2F%2Flocalbond.app.link%2Fnone%2Fnone%3Futm_source%3Dcommunity%26utm_medium%3Dinvitation_letter%26utm_campaign%3Dcommunity_invitation_letter%26utm_content%3D2025

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