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北士科科技聚落持續發酵 「漢皇韶光」搶占首圈黃金交界

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
與北士科緊鄰、僅隔基隆河的延平北路五至六段區域，亦因交通與政策利多逐步顯現，成為備受期待的下一個發展關鍵。圖／信義房屋提供
與北士科緊鄰、僅隔基隆河的延平北路五至六段區域，亦因交通與政策利多逐步顯現，成為備受期待的下一個發展關鍵。圖／信義房屋提供

隨著AI科技浪潮席捲全球，台灣也正加速打造全國性的創新聚落。其中，位於北投與士林交界的「北投士林科技園區」（簡稱北士科），在輝達（NVIDIA）宣布設立台灣總部後，迅速成為市場關注焦點，也為北台灣房市帶來明顯的價值外溢效應。

近期北士科推出多個高價新案，包括「華固芙心」、「佳元織川」每坪開價達130至140萬元，「遠雄泱玥」高樓層更創下單坪143萬元的區域新高。專家普遍認為，北士科極有機會挺進「150萬俱樂部」，再創北市科技宅新指標。「AI宅」接棒「台積宅」，已成當前房市最熱主軸。

與北士科緊鄰、僅隔基隆河的延平北路五至六段區域，亦因交通與政策利多逐步顯現，成為備受期待的下一個發展關鍵。政府提出「AI北士科＋AI社子島」雙引擎計畫，將此區定位為融合創新產業、生態治理與宜居生活的科技生活新聚落。

該區因捷運環狀線北環段開工，串聯北士科、內科與新莊產業園區，加上未來規劃中的芝山輕軌（社子線）東西向與南北向交會設計，將強化整體軌道連結與通勤效能，擴大北台灣AI科技鏈的範圍與深度。在產業磁吸與建設加乘下，延平北路沿線與北士科連成一氣，預期將成為國家創新發展戰略中的重要支點。

看準此波北市北移與價值重構的趨勢，由漢皇集團與信義代銷聯手推出的指標公辦都更案「漢皇韶光」正式進場。基地位於延平北路五段精華區，距北士科核心（福國路與承德路七段口）僅約1公里、車程約3分鐘。規劃產品為16至35坪精緻格局，鎖定自住型與首購族群，主打低總價、實用坪效與未來潛力兼備。

信義代銷表示，相較北士科房價已站上百萬元水位，延平北路五至六段區段尚處於「價格窪地」，在地段、政策與交通紅利三利基齊發之下，「漢皇韶光」不僅擁有「首圈接壤、雙引擎受惠」的先機優勢，更提供親民入席北市核心的稀缺機會，成為精準布局北市科技新軸線的首選個案。

隨著政府加速推進北台產業走廊建設、社子島段徵收與軌道布局，延平北路沿線未來的變化已不僅止於開發，更關乎城市願景與生活轉型。在這場「科技＋生活」雙軸驅動的城市進化中，「漢皇韶光」的價值與位置正站在轉變的起點，未來可期。

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