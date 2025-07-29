快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

信義房屋連8屆支持紀州庵高中校刊競賽 三校獲在地關懷獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
第八屆紀州庵高中校刊競賽信義房屋在地關懷獎由樹林高中獲得優勝，由社區一家代表、評審黃小萍老師(右)頒獎。圖／信義房屋提供
第八屆紀州庵高中校刊競賽信義房屋在地關懷獎由樹林高中獲得優勝，由社區一家代表、評審黃小萍老師(右)頒獎。圖／信義房屋提供

由紀州庵文學森林所主辦的全國高中校刊競賽26日頒獎，信義房屋連續支持8屆，並持續設有信義房屋在地關懷獎，鼓勵高中學子在創作之餘亦能以己之力關懷家鄉，今年度得獎揭曉，獲得優勝、佳作與特別獎的學校分別為樹林高中、台南一中以及北門高中。

本屆紀州庵全國高中校刊競賽以「青春編年」為主題，共吸引全台54校參與。信義房屋在地關懷獎延續去年評審陣容，再次邀請長期於在地進行社區營造、關懷地方的信義房屋社區一家三位得主，包括帶領學生連續三年首獎的萬芳高中黃小萍老師、在台中霧峰地區進行社區營造、文化活動多年，曾連續8年榮獲楷模獎的作家夫妻檔韋瑋、林德俊擔任評審。

評審團表示，在在地關懷獎評選中，鼓勵學子們在「在地關懷」主題上，持續深化議題，並將其融入整本刊物的編輯主軸，而非僅限於單一章節，以展現更強的貫穿性與完整度。黃小萍進一步表示希望看到學子們在擇選的議題有深度與觀點之外，能夠發揮高中生應該具備的影響力、提出行動方案。

本屆作品中樹林高中《樹林采風》以整體結構、專題完整與扎實度，完整側寫樹林在地的風貌，加上融合了QR code、影音等數位科技的應用，在紙本文字運用同時亦能符合時代趨勢，獲得本屆評審一致肯定，拿下在地關懷獎優勝；而台南一中《家南》在刊物中發揮高水準的編輯、採訪與撰稿能力，並且在文章中展現對整個城市的關懷奪得佳作。另外北門高中在刊物《日常·常日》中透過食衣住行育樂表達了對在地生活圈的關注，加上獨特的文青風格獲得評審青睞拿下評審特別獎。

獲得優勝的樹林高中同學表示，刊物的初衷是想和大眾分享這片土地，同學們一步一腳印共同踏遍樹林，蒐羅跨產業人文故事包括柑仔店、麵包店、宮廟到蔘藥房等等，許多在地人從小到大的回憶與特色人事物，包含攝影、採訪、撰稿都是同學們自行完成，希望大家一起認識樹林、喜歡樹林。

信義房屋表示在地關懷獎的設立來自創辦人周俊吉致力於「信義人」至「信義社會」的永續願景，因此自2004年來推動「社區一家」全民社造行動，鼓勵大眾一同以行動關懷家鄉；延續此精神，希望透過在地關懷獎鼓勵青年學子以文字關懷家鄉、培育地方創生種子，透過學子的視野讓大眾用不同角度也看見這片土地的人文風貌。

北門 高中生 信義房屋 台南一中

延伸閱讀

三竹資訊助力信義房屋打造房仲業唯一啟用 官方防詐簡碼「69940」正式上線

朱柏彥捨飯店業轉戰信義房屋 2年躋身業績前段班

信義開發奪新北捷運聯開案

捷運土城樹林線LG16站開發案簽約 打造樹林雙塔

相關新聞

街口創辦人胡亦嘉「用生命捍衛品牌」挨酸無誠信！網諷：一手創立、一手轉錢

街口支付與泰山的股權交易訴訟持續延燒，創辦人胡亦嘉在最新受訪中強調街口是自己一手創立的品牌，即便官司糾纏，也不會放棄推動上市，並表示「會用生命去捍衛它」。然而，這番言論引發PTT網友激烈反應，多數留言焦點集中在「36億元資金去向」與「公司誠信」問題上，有人更直言「講那麼多，所以錢呢？」

砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建總部，今辦動土典禮，預計2027年底完工。路易莎董事長黃銘賢細數11年前創業種...

阿公阿嬤也能擠霜淇淋 拆解超商開發銀髮戰力3心法

收銀機「嗶」的一聲，服務於世新大學旁的7-ELEVEN世和門市、63歲的黃玉華熟練地走向咖啡機開始製作熱騰騰飲品，接著她...

AI、機器人難取代！老爺酒店逆轉缺工 中高齡世代有責任感

「我怕做不好，會砸了老爺的招牌」，這句話不是來自年輕實習生，而是許多銀髮新鮮人在初次加入老爺酒店時所說的心底話

「多一雙手用人哲學」 王品集團從銀髮力找缺工解方

午後的斜陽灑進餐廳的落地窗內，一場與眾不同的「新生說明會」正在進行，主講人是名63歲的「銀髮學姊」，她正以溫婉堅定的語氣...

麗明捐資2億元攜手中市府 打造全國最有特色藝文基地

藝術，是企業最美的名片！麗明營造董事長吳春山捐贈2億元打造「小豬藝文基地」，29日出席開工典禮，該基地以原台中市北區肉品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。