信義房屋連8屆支持紀州庵高中校刊競賽 三校獲在地關懷獎

由紀州庵文學森林所主辦的全國高中校刊競賽26日頒獎，信義房屋連續支持8屆，並持續設有信義房屋在地關懷獎，鼓勵高中學子在創作之餘亦能以己之力關懷家鄉，今年度得獎揭曉，獲得優勝、佳作與特別獎的學校分別為樹林高中、台南一中以及北門高中。

本屆紀州庵全國高中校刊競賽以「青春編年」為主題，共吸引全台54校參與。信義房屋在地關懷獎延續去年評審陣容，再次邀請長期於在地進行社區營造、關懷地方的信義房屋社區一家三位得主，包括帶領學生連續三年首獎的萬芳高中黃小萍老師、在台中霧峰地區進行社區營造、文化活動多年，曾連續8年榮獲楷模獎的作家夫妻檔韋瑋、林德俊擔任評審。

評審團表示，在在地關懷獎評選中，鼓勵學子們在「在地關懷」主題上，持續深化議題，並將其融入整本刊物的編輯主軸，而非僅限於單一章節，以展現更強的貫穿性與完整度。黃小萍進一步表示希望看到學子們在擇選的議題有深度與觀點之外，能夠發揮高中生應該具備的影響力、提出行動方案。

本屆作品中樹林高中《樹林采風》以整體結構、專題完整與扎實度，完整側寫樹林在地的風貌，加上融合了QR code、影音等數位科技的應用，在紙本文字運用同時亦能符合時代趨勢，獲得本屆評審一致肯定，拿下在地關懷獎優勝；而台南一中《家南》在刊物中發揮高水準的編輯、採訪與撰稿能力，並且在文章中展現對整個城市的關懷奪得佳作。另外北門高中在刊物《日常·常日》中透過食衣住行育樂表達了對在地生活圈的關注，加上獨特的文青風格獲得評審青睞拿下評審特別獎。

獲得優勝的樹林高中同學表示，刊物的初衷是想和大眾分享這片土地，同學們一步一腳印共同踏遍樹林，蒐羅跨產業人文故事包括柑仔店、麵包店、宮廟到蔘藥房等等，許多在地人從小到大的回憶與特色人事物，包含攝影、採訪、撰稿都是同學們自行完成，希望大家一起認識樹林、喜歡樹林。

信義房屋表示在地關懷獎的設立來自創辦人周俊吉致力於「信義人」至「信義社會」的永續願景，因此自2004年來推動「社區一家」全民社造行動，鼓勵大眾一同以行動關懷家鄉；延續此精神，希望透過在地關懷獎鼓勵青年學子以文字關懷家鄉、培育地方創生種子，透過學子的視野讓大眾用不同角度也看見這片土地的人文風貌。