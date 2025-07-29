AI、機器人難取代！老爺酒店逆轉缺工 中高齡世代有責任感

「我怕做不好，會砸了老爺的招牌」，這句話不是來自年輕實習生，而是許多銀髮新鮮人在初次加入老爺酒店時所說的心底話。

當台灣正式邁入超高齡社會、飯店業人力缺口高達2成時，老爺酒店集團選擇從中高齡世代中找答案，2023年推出「壯幫手募集計畫」，讓那些原以為與職場告別的人們，再次找到自己的舞台。計畫推行已逾2年，中高齡員工占比穩定達3成。

「疫情過後，飯店人力非常吃緊」，老爺酒店集團人資部協理顏瑞嫻對中央社記者表示，當時老爺酒店集團執行長沈方正看著勞動部的數據，發現55歲以上其實還有大量勞動力沒被善用，參與率不到5成，但在酒店內部，很多50幾歲的員工表現都很亮眼，「我們就開始思考，是否可以重新設計職務」。

於是老爺團隊逐項拆解飯店工作流程，把重複性高、簡單易學的項目，像是擺放餐具、收盤子、倒水與桌面清潔，交給中高齡員工接手，並在排班方面給予更多彈性，包括2到3小時的短時段設計，讓他們能兼顧家庭、體力與生活節奏。

不過，行銷公關協理林瑜真補充，許多中高齡員工反而會主動詢問，「我可以學更多嗎？」

中高齡重返職場 社會氛圍卡關

不過，即使內部做好準備，整體社會氛圍卻未必跟得上。顏瑞嫻坦言，早期飯店業給人的印象，就是要年輕、會英文、懂紅酒。不少主管也擔心中高齡不好帶，甚至與年輕世代難以磨合。

「我自己也是女兒，如果我媽重新去工作，會不會被欺負，如果受傷怎麼辦？」林瑜真很能體會為人子女的心聲，於是老爺決定站出來倡議，除了找人，更是鼓勵中高齡世代保持社會連結，延緩老化。

這些年來，他們確實發現，這幾年重返職場的中高齡世代，為了身心愉快、維持心理健康而工作的人變多了。如今，老爺酒店55歲以上員工占比已逾10%、45歲以上則達3成，缺工率也穩定維持在2成左右。

阿姑的職場再出發 老爺酒店退休員工回任比率達5成

64歲的「阿姑」秀香，是新竹老爺酒店裡最受歡迎的壯幫手之一。她2年前經姪女介紹加入，從收盤子做起，一開始還有專屬輔導員帶領，幾個月後，她已能支援餐廳多項工作，「一開始怕跟年輕人尷尬，結果大家也都一起叫我阿姑，好親切、好溫暖。」

65歲的Maggie原本住南部，退休後北上到新竹幫孫女接送上下學，她透過104人力銀行找到老爺酒店的壯幫手職缺，如今每週排班2、3天。「我可以配合孫女的時間安排。上班後，生活節奏變得好起來」，她還鼓勵先生也加入，變成職場的銀色夫妻檔。

還有老爺會館的Wendy，原為25年資深員工，2019年退休後，疫情期間再度回任。她說，「我最喜歡和年輕人一起工作，他們教我用手機，我教他們接待客人的細節，互相學習。我覺得自己也變年輕了。」

目前，老爺退休員工回任比例已達5成，這批人不僅熟悉系統，更接手起帶新人的任務，穩定度與經驗值都遠勝臨時人力。

天生歸屬感 AI與機器人難取代

談起中高齡的工作態度，顏瑞嫻直言，「他們的責任感、歸屬感天生就有，不用培養」，不少壯幫手擔心自己表現不好會砸了老爺的品牌，甚至在旺季時主動招來親朋好友支援，「這種主動性，是機器與AI都辦不到的。」

目前壯幫手留任率已達6成，有人甚至升任為訓練員，傳承第一線經驗。林瑜真觀察，「Z世代比較在意權益，中高齡世代則是怕造成別人麻煩，但兩者沒有對錯，反而能互補」，年輕人會主動幫壯幫手爭取權益，「哥哥姐姐」則成為做人處事的示範，一來一往，意外促成世代間的共好。

她表示，推行壯幫手2年多，沒有像一開始擔心的「兩派會有衝突」，老爺集團明確感受「這條路是走對了，是可以持續的」。

此外，面對數位化與AI浪潮，老爺選擇讓科技成為輔助，而非替代。例如導入感應房卡代替報房號、放大螢幕字體協助中高齡辨識。顏瑞嫻強調，正是受惠AI和機器人，讓設備能夠升級，以前沒辦法開放給中高齡的工作，現在都可以實現。

不問年齡只看能力 老爺打造多元共融職場生態

老爺觀察到，中高齡履歷數量持續提升，不僅來自社會倡議的成功推動，更反映出台灣加速老化的人口結構，壯幫手將逐漸成為職場常態。

林瑜真發現，更多中高齡來工作，是為了與年輕人互動、保持活力與社會連結，「這才是健康老齡化社會的樣貌。」

老爺集團不設比例上限，從Z世代、中高齡、外籍生到二度就業媽媽，形成多元用人組合。顏瑞嫻強調：「我們不把雞蛋放在同一個籃子，服務多元的客人，就要用多元的人。」