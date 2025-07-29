「多一雙手用人哲學」 王品集團從銀髮力找缺工解方

午後的斜陽灑進餐廳的落地窗內，一場與眾不同的「新生說明會」正在進行，主講人是名63歲的「銀髮學姊」，她正以溫婉堅定的語氣，分享重返職場、站穩腳步的親生經歷，台下聆聽的「新鮮人」，不是剛離開校園的年輕臉孔，而是一群已邁入中年的轉職者。

「我現在是外場人員，送餐都有推車和托盤，店長會顧慮到我們的膝蓋和腰，叮嚀我不要拿太重，大家不用太擔心」，在中高齡職場體驗活動中，來自西堤的「前輩」陳湘玲，正為台下徬徨的「新鮮人」解惑，化解他們的擔憂。

陳湘玲進入王品前，在日商公司擔任業務助理超過30年，中高齡年紀重返職場背後藏有家庭牽絆，她有個27歲但有點特殊的孩子，還沒有工作能力，於是在白天孩子去日照中心時，她就去門市工作，下午3時30分下班後，回家煮飯、陪伴孩子，這樣的生活節奏令她滿意，可以算是第二段人生的開始。

王品開發銀髮勞動潛力 沒有大絕招只看要不要做

近幾年，王品集團的門市裡，會看到幾名頭髮斑白卻身手俐落的「姐姐」，穿著制服、步伐穩健，在內場洗菜切菜，或在外場遞送檸檬水和甜點。

為什麼會引進中高齡員工，王品集團人資發展部副理林祐立直言，就是為了解決結構性缺工，缺工不只是現象，而是一道逼近企業營運本體的結構性海嘯，當高科技產業持續吸納大量勞力資源、少子化陰影籠罩整體人力供給，服務業經常性缺工。

林祐立說，王品的缺口大概有1成，長期都是「9個人在做10個人的工作」，但對王品而言，缺工的解方不在單一族群，而是回歸「多元人力」的策略布局，不是全靠高齡人口或單靠建教生、外籍生，或者二度就業婦女，而是這幾個族群都要補進來。

2019年，疫情爆發前一年，王品就開始著手研究銀髮勞動力，第一步，王品集團從平價火鍋品牌「石二鍋」展開測試，將兩區八個工作站的工作流程拆解分析，重新設計適合高齡者的任務，但接著疫情突襲，全台餐飲禁止內用，計畫被迫中止，直到2021年初，王品再度重新啟動這個「不急，但不能不做」的議題，這一次獲得高層支持，扣除疫情空窗期，王品的中高齡勞動力計畫實施已逾4年，而且有顯著的成果。

數據會說話，王品集團45歲以上的員工數，從2023年的251人，至2025年已增加701人，雖然占全體員工比例尚小，但短短兩年內增加近3倍，成效顯著。

從一張圖片開始 王品門市為銀髮族改裝

為提升銀髮勞動力的媒合效率與留任率，王品從3方面著手，第一，選擇與政府資源接軌，王品與六都勞動局與勞動力發展署的銀髮中心合辦「職場體驗活動」，每年每個城市都有一到兩場說明會，這些活動媒合成功率高達逾8成。

第二，落實在門市層面，王品為銀髮族重新設計工作指引，把密密麻麻的文字改成大字加圖片，一張簡報只教一到兩個步驟，「讓大家看得懂、學得快」。

林祐立說，王品並針對中高齡員工做一些工作流程拆解、再設計，「以前集團文化比較傾向所謂的SOP（標準作業流程）」，但這幾年因應缺工，門市因應人力開始調整，譬如說，原本一個服務生從倒水、點餐、送餐得從頭做到尾，現在可以拆解迎賓倒水等環節，專門讓銀髮族負責。

在彈性工時上，王品提供自由排班。林祐立說，50歲的可以做兩天休一天，70歲的可以做一天休三天，「我們要把他的續航力顧好，讓他來上班的時候是充飽電的狀態。」

第三，放大成功經驗的模仿效應，林祐立表示，王品每半年就會辦一次成果交流，表揚中高齡員工增加最多的門市，探討成功心法與遇到的挑戰，「找出含金量高的法則」。

台灣銀髮勞參率偏低 中高齡就業不單為了錢

現年71歲的林玉琴，是和牛涮林森北店的一員，一週排班4到5天，擔任內場廚務。她不諱言，選擇內場正是因為「怕東西記不住、也不太敢面對顧客」，但這份工作簡單、穩定、節奏剛好，是她再投入職場的最佳選擇。

林祐立認為，過去多數銀髮族因經濟壓力才被迫再就業，但現在開始出現新樣貌，一些人其實有存款，但考量國人平均年齡成長、健康狀況良好，選擇工作補貼生活；另一些人則是選擇用工作延續自我價值，「這都是潛力族群，若能引導進來，對台灣整體銀髮勞參率再提升，會有顯著幫助。」

你去演唱會我去進香 青銀共事化解代溝

不過，中高齡與年輕世代同工一線，挑戰自然存在。

林祐立指出，源頭是彼此不了解，但「世界不是只有自己」這句話，是不少年輕員工在與銀髮夥伴共事後的新體悟。

「你去演唱會，我去進香；你期中考，我中元普渡」，林祐立笑說，中高齡與年輕人都有各自的生活要忙，但時間錯開排班，可以彼此互補，是意外的絕佳配方。

此外，門市也開始發展青銀共融的文化，有的店長會買宵夜、組Line群組「千歲團」，讓團隊情感更緊密。有「大姐」說：「我原本都不知道我的小孩在幹嘛，現在跟年輕人一起工作，才知道他們在玩什麼電玩。」

王品人資主管則表示，銀髮族加入職場的動力多數來自於自我實現與家庭需求，「他們的工作穩定性其實很高，只是不能完全取代年輕員工，因為排班彈性有限、有些無法久站，也不一定能上假日班。」

銀髮不只是缺工解方 盼讓中高齡穩定發揮價值

未來若服務業開放外籍勞工，王品是否還會延續中高齡勞動力的策略，林祐立斬釘截鐵地回答「會」，服務業尤其是體驗型品牌，王品非常強調在地文化與人際溫度，「大姐幫客人慶生、和長輩聊天寒暄，這些人與人的連結，是外籍人力難以取代的。」這也是為什麼，王品不全面導入機器人的原因。

林祐立坦言，「剛開始覺得『高年級服務生』好像不太可能，但這幾年努力扎根後，慢慢看見成果，但他也強調，王品開發銀髮勞動力，從來不是只為了解決缺工而已，而是「讓一群仍有能力的中高齡者，有地方可以發揮與燃燒他們的價值，這樣台灣社會才會安定。」