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世紀無人機量產 進軍歐美市場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世紀*（5314）近年積極布局無人機領域，跨足民用、商用、國防無人機的自主研發，並且迅速取得關鍵成果，旗下多款具備國防級應用與特殊環境適應能力的無人機產品，已正式邁入量產階段；歐洲市場，主要鎖定波蘭、立陶宛等國防設備需求快速增長地區，目前國家型採購單已陸續小量出貨；美國市場則完成測試獲得2家國防標案供應商採用。

世紀*表示，進入量產階段的無人機產品包括針對國防用途設計的折疊式便攜型穿越偵察機、具備高空盤旋能力的長航時巡邏型機種、搭載多光譜感測技術的農業與環保偵測機型，及垂直起降VTOL航程200公里以上等機型。

世紀*指出，歐洲市場，主要鎖定波蘭、立陶宛等國防設備需求快速增長地區，目前國家型採購單已陸續小量出貨；美國市場則完成測試獲得2家國防標案供應商採用，同時鎖定美國商用市場需求，正持續擴大更多訂單洽談合作的可能性，可望成為未來營運新動能。

世紀*強調，觀察全球無人機產業正處於結構轉型的關鍵時刻，市場正快速形成新一輪技術與供應鏈洗牌趨勢；受地緣政治推動，歐洲多國積極強化國防部署，今年前6個月波蘭已成為台灣無人機出口的最大市場，出口金額在整體對外銷售中占比最高，市場需求顯著升溫。

另外，國防部規劃啟動史上最大規模的商規無人機採購案，總量上看5萬架，金額高達500億元，預料將大幅重塑民間業者的研發與測試標準；美國積極推動「藍色無人機倡議」（Blue UAS），加速建立以「去中化」為核心的安全供應鏈體系，對於具備高度技術自主與在地製造能力的台灣無人機供應鏈而言，正是一波難得的切入契機。

世紀*表示，在這波全球供應鏈重組與軍用技術國產化加速的關鍵節點，早已提前布局，以橫跨IC設計、航太工程與AI演算法等領域的跨域團隊為核心，建構完整的無人機研發體系。

世紀*指出，自主設計與量產，零組件自製率已超過9成，並全面以台灣製造的電子元件為主，目前自主開發之中長程數圖傳遙控器，己獲得良好的測試效果並進行量產準備；目前除將(軍用商規)產品送美國客戶驗證己完成外，今年下半年更將聚焦政府及軍方之軍用商規的各式標案，並著手進軍商用及一般民眾娛樂市場。

世紀*進一步表示，針對歐洲高空偵察、偏遠物資運補、海島補給與監控等高技術門檻需求，已投入開發載重達50公斤以上、滯空超過30分鐘的重型無人機平台，並導入可變槳距螺旋槳、推力向量控制系統、GPS抗干擾飛控邏輯等高階技術，目前累積飛行時數已逾數千小時，預計今年完成核心飛安認證。

美國 無人機

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