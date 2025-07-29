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路易莎新莊總部大樓29日破土 成為集團餐飲發展心臟

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新北市經發局局長盛筱蓉(右二)與路易莎董事長黃銘賢(中)於總部動土典禮。路易莎／提供
新北市經發局局長盛筱蓉(右二)與路易莎董事長黃銘賢(中)於總部動土典禮。路易莎／提供

路易莎咖啡（2758）餐飲總部29日舉行開工動土典禮，在新莊區新工段土地基地面積577坪上，興建9層樓高，地下2層樓，共4,016建坪，將規劃結合中央廚房、物流配送、資訊及行政中心的智慧化綠能園區，預計2027年底完工。

同時，已於本月17日在捷運新莊幸福站旁的精華地段，開始建造集團未來美好生活園地，預計2026年底營運，全力推動多品牌、多業態整合發展，轉型成為生活餐飲集團的新里程碑。

路易莎今年上半年營收13.62億元，創歷史新高，年成長18.15%。今年合併多品牌轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，產能已經達到一定規模。

路易莎董事長黃銘賢說，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊，將讓大家看到不一樣的路易莎，更多發展的可能。

路易莎集團在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建三層樓高900多坪的新形態商城，除了將引進路易莎自有品牌self room健身房、路易莎咖啡門市、全新早午餐品牌、還有高CP值自助餐廳、以及策略聯盟的相關潮牌等進駐。

黃銘賢表示，將打造一個讓消費者，有更多美好的生活體驗的基地。不僅承載著消費者期待與信任，更期待創造更多的品牌價值。

路易莎今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，並且進軍自助餐市場，由兩大品牌打頭陣，有主餐加上豐盛自助餐的「青焰熟成牛排」與主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」。

其中「青焰熟成牛排」與凱悅等國際餐飲集團及本土最大連鎖福容飯店合作，開設新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、苗栗金鬱金香國際酒店及台中麗寶福容門市共四間門市，六月營收占集團總營收已經超過一成，最具爆發力，即將插旗台北市中心及指標商城，在全省遍地開花。

路易莎門市約有560間，超過200家直營店，其中，餐食的銷售已占總銷售4成。初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room健身房1間，還包括文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間（6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間，展現集團多元化經營布局。

自2014年9月9日，在新莊成立路易莎咖啡股份有限公司開始，短短11年時間，迅速發展成為本土最大的咖啡連鎖品牌，並將事業多方面開展，新北市經發局局長盛筱蓉在總部動土典禮上非常讚許：「路易莎是新北市的創業楷模，從起家厝，生產中心、物流中心、由咖啡開啟多品牌發展都在新北市，築夢踏實，逐步展現品牌對消費者不斷提升擴大服務的價值。｣

路易莎集團在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建三層樓高900多坪的新形態商城。路易莎／提供
路易莎集團在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建三層樓高900多坪的新形態商城。路易莎／提供
路易莎咖啡餐飲總部新莊區新工段基地。路易莎／提供
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路易莎董事長黃銘賢表示：「我們想要打造一個讓消費者，有更多美好的生活體驗的基地。」路易莎／提供
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餐飲 咖啡 營收 董事長

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