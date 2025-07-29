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路易莎雙案齊發！新莊總部今動土 幸福站再蓋三層樓新型態商城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢表示，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊。圖／路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢表示，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊。圖／路易莎提供

路易莎（2758）加速轉型生活餐飲集團，雙案齊發布局新北市新莊區。集團29日舉行新莊總部動土典禮，規劃為整合中央廚房、物流與行政的智慧化綠能園區，同時，位於捷運幸福站旁的地上權開發案也已於日前動工，將打造多品牌、多業態匯聚的「美好生活園地」，分別預計於2027年底與2026年底完工營運。

其中，新莊總部基地面積577坪，將興建地上9層、地下2層，總建坪4,016坪，規劃設置中央廚房、物流配送、資訊與行政中心等功能，成為支撐營運成長的關鍵後勤基地。而幸福站旁的開發案則鎖定人流匯聚地段，預計導入旗下多品牌與複合式業態，展現集團由咖啡連鎖邁向生活平台的企圖心。

路易莎今年上半年營收13.62億元，創歷史新高，年成長18.15%。今年合併多品牌轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，產能已經達到一定規模。路易莎董事長黃銘賢表示，集團生活餐飲總部將建立一個平台，成為路易莎邁向未來的心臟，發揮衝鋒的強大後勤部隊，將讓大家看到不一樣的路易莎，更多發展的可能。

路易莎集團在捷運新莊幸福站旁的美好生活園地，承租600多坪的土地上，正在興建三層樓高900多坪的新形態商城，除了將引進路易莎自有品牌self room健身房、路易莎咖啡門市、全新早午餐品牌、還有高CP值自助餐廳、以及策略聯盟的相關潮牌等進駐。

黃銘賢表示，集團目標要打造一個讓消費者，有更多美好的生活體驗的基地，並期待創造更多的品牌價值。

路易莎今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，並且進軍自助餐市場，由兩大品牌打頭陣，有主餐加上豐盛自助餐的「青焰熟成牛排」與主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」。其中「青焰熟成牛排」與凱悅等國際餐飲集團及本土最大連鎖福容飯店合作，開設新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、苗栗金鬱金香國際酒店及台中麗寶福容門市共四間門市，6月營收占集團總營收已經超過一成，最具爆發力，即將插旗台北市中心及指標商城，在全省遍地開花。

攤開集團版圖，目前路易莎咖啡門市約有560間，超過200家直營店，其中，餐食的銷售已占總銷售四成。初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room健身房1間，還包括文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間（6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間，展現集團多元化經營布局。

路易莎成立短短11年時間，迅速發展成為本土最大的咖啡連鎖品牌，並將事業多方面開展，新北市經發局局長盛筱蓉在總部動土典禮上非常讚許：「路易莎是新北市的創業楷模，從起家厝，生產中心、物流中心、由咖啡開啟多品牌發展都在新北市，築夢踏實，逐步展現品牌對消費者不斷提升擴大服務的價值。｣

餐飲 咖啡 營收 捷運 路易莎

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