世代財富移轉未停歇 上半年移轉「交易降、傳承升」

根據內政部統計月報最新統計資料，今年上半年全國建物各類移轉情形出現明顯變化，其中建物買賣移轉量大幅下降，上半年剩下13萬棟，年減26%，不過繼承與贈與則持續穩定成長，建物繼承移轉達3.9萬棟，年增5%，持續創高趨勢仍未改變，建物移轉呈現「交易降、傳承升」的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年市場交易受到房貸等政策影響，市場交易量呈現年減表現，不過關於世代間的財富移轉卻未停歇，主要還是人口結構老化出現較多的繼承狀況，另外贈與可能與夫妻間贈與節稅、長輩贈與給小孩，甚至是還有聽過夫妻共同持有，透過贈與取得乾淨的首購條件的狀況。

資料顯示，2025年上半年建物買賣移棟數為13萬151棟，較2024年同期的17.7萬棟減少26%，反映出整體房市交易趨於保守，與利率環境、經濟預期及政策調控等因素有關。

拍賣移轉部分亦呈現衰退，由2024年上半年的1840棟降至今年同期的1516棟，年減18%，觀察整體房貸逾放比例仍處歷史低檔表現，市場上法拍供給量並未明顯增加，因此拍定移轉數量仍呈現衰退表現。

相較之下，繼承與贈與移轉則持續上升，繼承自2024年同期的3.7萬棟增至3.9萬棟，年增5%；贈與移轉棟數從2.88萬棟成長至2.99萬棟，年增幅達4%，此一趨勢反映人口高齡化與財富世代移轉現象逐步發酵。