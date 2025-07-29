來回不中停！星宇2026年1月15日起 直飛鳳凰城票正式開賣

星宇航空（2646）29日宣布明年1月15日起開闢台北-鳳凰城航線，即日起正式開賣。

鳳凰城為星宇航空於北美航網的第五個航點，此航線亦為亞利桑那州首條直飛亞洲不中停的航線。鳳凰城擁有穩定的觀光與商務需求，近年更因台積電（2330）設廠，科技業生態圈持續茁壯發展中，星宇航空乘勢拓展北美商務市場，亦強化亞洲與北美的轉機布局，為旅客提供更便捷的航網選擇。星宇航空台北-鳳凰城航線以Airbus新世代客機A350執飛，開航初期每周三班，2026年3月起將增為每周四班。

星宇航空翟健華執行長表示，很榮幸星宇航空台北-鳳凰城航線成為亞利桑那州首條直飛亞洲不中停的航線。鳳凰城為美國第五大城市，星宇航空看好其優良的商業與旅遊潛力，不僅坐擁豐富的觀光資源，近年隨著大量科技公司進駐，鳳凰城已成為創新產業重鎮，展現出其觀光與科技並進的多元魅力。近年更因台積電進駐，帶動周邊產業前往設廠，促進了台灣與鳳凰城之間的頻繁交流。星宇航空開闢此條航線，將可滿足兩地旅客日益增長的往返需求。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，星宇航空開航台北-鳳凰城航線進一步鞏固鳳凰城作為北美一流城市的地位。這不僅證明了鳳凰城的國際商業成長性，也凸顯了鳳凰城天港國際機場是全球管理最完善的機場之一。

鳳凰城位於美國亞利桑那州，以壯觀的沙漠奇景、溫暖乾燥氣候聞名，也是大西南地區的重要交通與文化樞紐。鳳凰城不僅擁有世界級的高爾夫球場與度假村，也鄰近大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣及仙人掌國家公園等知名景點，融合自然奇景與現代城市風貌，待旅客造訪展開一場畢生難忘的探索之旅。

為慶祝鳳凰城航線開賣，星宇航空與Samsung合作，推出限時抽新機活動！即日起至2026年1月14日（三）止，凡購買2026年1月15日至2月10日間，星宇航空台北出發至鳳凰城之來回機票者，即可參加抽獎。每班航班將抽出一位幸運旅客，獨得Samsung Galaxy Z Fold7一支，總計12班次，班班有獎！

同時，星宇航空也推出玉山星宇航空聯名卡專屬優惠：凡持聯名卡於星宇航空官網或App訂購台北-鳳凰城來回機票，經濟艙即享TWD 5,000折扣（限量1,000份），豪華經濟艙則享TWD 10,000折扣（限量1,000份）。