新竹湖口工業區逾2300坪廠地 7.26億元標脫手

世邦魏理仕29日發布，成功協助業主標脫「新竹湖口工業區的稀有廠地」，成交金額7.26億元，該案土地面積約2308.37坪，換算每坪土地成交單價約31.45萬元，貼近當地市場行情，反映出工業市場在穩健產業用地需求支撐下，合理交易價格有助潛在買方迅速做出決策。據悉，買方為新竹湖口在地製造業者。

世邦魏理仕指出，該案位於湖口工業區內，為區內少見之方正基地、臨路面寬達百米且交通條件優越的大型工業用地，鄰近台元科技園區與昌益科技園區，產業群聚效益顯著，距國道1號僅約3公里，兼具交通便捷與發展潛力，

雖為早期開發物件，多數潛在買方須評估整體更新與改建所需之時間及成本，然而在供給稀缺且價格合乎市場預期的前提下，仍獲得市場高度關注，自釋出以來即吸引來自電子、製造、生技醫藥等不同產業之多組自用型買方積極評估，顯示即便全球經濟環境不確定，整體市場對於優質土地需求依然穩健。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，竹科周邊土地向來供不應求，湖口工業區則為新竹地區發展成熟且機能完整的重要產業聚落，因緊鄰半導體科技走廊且擁有完整產業鏈，吸引許多中大型高科技或製造業者擴廠或遷廠布局。

儘管近年商用不動產市場受外部經濟波動影響，仍有不少隱形冠軍型企業積極尋求自用型資產以強化營運彈性，此次標售自公告起即受到台北、桃園及新竹等地自用型買方的關注與積極評估，彰顯出優質地段之工業不動產持續具備吸引力。

據世邦魏理仕研究部統計，今年上半年土地交易市場整體表現趨緩，惟商用不動產市場仍展現高度韌性，前六月買賣總金額近700億元，年增53%，其中，受惠於廠房及物流設施買氣旺盛，上半年間全台工業地產交易佔整體大型不動產投資金額約四成，且在去年高基期的背景下，工業地產總成交量仍小幅成長7%至577億元，顯示美國關稅政策的不確定性尚未對國內製造業者造成顯著的負面影響。

今年上半年自用型買方購置工業土地、廠房及廠辦的金額達425億元，佔工業地產市場成交量的七成四，較去年同期小幅成長4%。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，受益於新興科技應用商機熱絡及客戶端拉貨效應，上半年台灣出口年增26%，外銷訂單金額亦較上年同期增加17%，然而面對關稅與匯率的雙重壓力，製造業者對未來半年營運狀況多持保守態度，預料將連帶影響廠商對於添購不動產的看法。

世邦魏理仕指出，預期下半年工業地產交易熱度將有所下滑，但在供給稀缺、具地理位置及產業聚落優勢的地區，開價具合理性的物件仍有望獲得在地企業青睞。