大魯閣插旗鳳凰城 美國第二家棒壘球打擊中心開幕

大魯閣（1432）進軍美國的第二家棒壘球打擊中心-Taroko Batting Center，亞利桑那州鳳凰城梅薩（MESA）店上周正式開幕。該店面積500坪，為綜合型運動娛樂場館，設有棒壘球打擊球道、投球機、AI互動打擊區、超級投籃機、迷你保齡球、飛鏢、運動型遊戲機及餐飲服務，打造全方位休閒體驗。

鳳凰城是美國亞利桑那州的首府，人口超過500萬是美國的第五大城。不但是「MLB大聯盟-亞利桑那響尾蛇隊」的主場城市，更是15支MLB大聯盟球隊的春訓基地、還有秋季聯盟新秀賽事，棒球文化濃厚。運動產業發達，家庭族群眾多，對健康休閒設施需求度高。鳳凰城除了本地居民外，還有大量來自加州、伊利諾州、華盛頓等地的春訓球迷與觀光客。

瞄準美國的運動娛樂商機，大魯閣在美國的首店-德州休士頓Katy店於今年3月於正式開幕，開幕之後獲得當地消費者的肯定與歡迎，營收的持續成長。緊接著第三家店，是同樣位於鳳凰城的錢德勒(Chandler)店，目前進入最後裝機階段，也將於9月初開幕。

為深化在美國當地的品牌影響力，大魯閣也宣布贊助2025年9月20日舉行的「MLB亞利桑那響尾蛇-台灣日」，協力將台灣獨特的棒球文化體驗推向國際舞台。「從休士頓到鳳凰城，我們見證了僑胞的熱情！」大鳳凰城台美商會會長黃錫珩表示，許多台裔家庭聽聞大魯閣將進駐鳳凰城，紛紛主動向美國友人分享在台彎打擊場的青春記憶，「這不只是娛樂據點，更是文化輸出的重要平台。」