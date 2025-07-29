全台上半年交易冷！基隆、新竹淪最慘縣市 苗栗逆勢突圍

全台受信用管制、限貸令等因素衝擊，上半年買氣大減。住商機構觀察內政部統計，全台上半年買賣移轉棟數共13萬151棟，年減26.4%，各縣市跌幅約一至四成左右，其中以基隆市、新竹市跌幅逾四成最多。

另，觀察自2006年有區域買賣移轉棟數統計以來數據，基隆市、新竹市上半年買賣移轉棟數僅2,041、2,703棟，為2006年以來同期新低。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，兩市近期各有交通建設、科技園區議題，房市炙手可熱，惟受大環境衝擊，區域交易量明顯降溫。

賴志昶指出，該市先前由於基隆捷運等議題，加上親民房價，吸引雙北人口移入，惟近期受品牌建商推案衝擊，房價大幅起漲，區域新案價格已站穩4~5字頭，令中古市場價位也高漲不少，而此類房價飛漲區域，面臨大環境衝擊，不僅投資置產族群所守，剛性需求買盤也觀望，整體區域交易量面臨重挫。

觀察統計，新竹縣、市上半年買賣移轉棟數分別達4,287、2,703棟，相較去年同期跌幅達31.4%、41.8%。賴志昶認為，新竹房市長期倚賴科技產業人口支撐，區域價量齊揚，惟面臨房市翻轉氛圍濃厚，此類剛性需求較為濃厚區域，也出現買方縮手觀望。

另外，上半年股市雖有部分波動，但自5月起已相對穩定，高資產族群資金無虞，又有房地合一稅等閉鎖期影響，因此面臨房價有盤整風險，此類屋主寧願將資產握在手中，導致區域供給下滑不少，在買賣雙方冷靜之際，以往為房市熱區的新竹縣市也進入平淡期。

值得注意的是，苗栗縣上半年買賣移轉棟數達3,229棟，相較去年同期約成長2.4%，為所有縣市中，唯一正成長區域。住商不動產頭份文化加盟店店東林幗珍分析，近年來由於新竹縣市房價高漲，部分買盤逐漸外擴到苗栗，並吸引大型建商進駐，尤其是在疫情期間推案量更是巨大，適逢近期不少大型社區交屋，並集中於竹南、頭份等區域，讓區域買賣移轉棟數有顯著提升。

另外，區域近期有包含「大矽谷計畫」等開發徵收案，令竹南、頭份及後龍地區不少地主致富，此類族群大多將資產轉移到不動產市場上，令在地中古市場也相對蓬勃發展。