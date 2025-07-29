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ChargeSPOT 推「CheerSPOT」應援新服務 打造應援參與體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行動電源共享平台品牌ChargeSPOT結合在地市場經營實力與母公司在亞洲共享經濟領域的技術能量，深化數位內容與智慧裝置的應用布局，導入母公司日本INFORICH推出的全新數位應援平台「CheerSPOT」App正式上線，為粉絲打造應援參與體驗。「CheerSPOT」所有應援素材皆為官方授權，用戶可透過App付費選擇支持的偶像與播放素材的時間與地點，應援畫面呈現在全台超過5,000台ChargeSPOT機台銀幕上。

「CheerSPOT」結合共享裝置與數位內容播放技術，打造更具參與感與即時性的創新應援體驗。未來CheerSPOT 將拓展合作對象至影視作品、運動賽事、音樂演出、藝文遊戲等多元場域，並串連更多內容創作者與品牌方，打造屬於共享時代的新型態應援文化平台。

ChargeSPOT董事姜建丞表示，透過共享行動電源租借服務，減少製造與丟棄所造成的資源浪費，提供穩定、即時的電力補給，讓綠色消費自然融入日常生活。ChargeSPOT在台灣累積超過370萬會員，全台建置超過12,000個借電站，遍布便利商店、百貨商場、交通樞紐節點與展演活動現場。

ChargeSPOT攜手兩大跨界品牌合作，將共享服務成為智慧城市的裝置節點。包括與永續藝術品牌「碳竹雞」合作，透過裝置藝術形式，結合行動電源借還服務與智慧回收機功能，讓共享機台成為資源循環的入口，更成為推動環境教育的城市據點。在合作裝置上，透過碳竹雞智慧回收機完成回收行動，如投遞一瓶寶特瓶或電池，即可獲得 ChargeSPOT借電券15元。

另外也與互動科技品牌Snapshot合作，將ChargeSPOT機台嵌入Snapshot的影像機台中，延伸打造「機台結合機台」的應用場景首波合作已落地於南港LaLaport威秀影城、臺中大里藝術廣場等據點，未來將持續拓展至展覽、市集、快閃活動等多元場域，目標於2025年底前設置10台，深化借電服務在城市公共空間中的互動體驗。

平台 行動電源 綠色消費

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