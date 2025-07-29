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房市陷入無聲的拔河賽 建商撐住不降價 買方拉著不出手

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
買方不進場，賣方不降價，新建案呈現「量價背離」。圖／本報資料照片
買方不進場，賣方不降價，新建案呈現「量價背離」。圖／本報資料照片

今年以來，房市陷入一場無聲的拔河賽，建商撐住不降價，買方拉著不出手，繩子拉緊了，但沒人願意放。根據591新建案統計，2025年第2季全台新建案總銷金額達5,607億元，季增21%，但仍年減27%，反映市場成交明顯降溫。然而房價持續上攀，平均開價每坪61萬元，成交價也來到57萬元，雙雙創下單季新高。

建商態度強硬，雖知買氣減弱，價格卻不讓步。只有個案為清餘屋小幅讓利。消費者則因價格居高不下選擇觀望，形成拉鋸僵局。

代銷業者指出，「現在房市宛如一場拔河賽，就看買賣雙方誰先放手」。不過，因為建商過去幾年獲利不錯，加上建築成本確實高，要降價也不容易。而在利率上升，貸款困難的情形下，買方也興趣缺缺。造成這種「量價背離」的情況。

根據統計，今年上半年個案、戶數等供給合計為722筆、5.1萬戶，總銷金額為1.02兆元，較去年同期均量縮近2成，其中新竹今年上半年總銷合計約295億、推案不到1,500戶，只有去年同期的一半。

中南部地區因為限貸令、投資客幾乎消失，交易量快速縮減，台積電紅利退燒，基本上也是快速量縮。

只有北台灣推案表現不差，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達360億元。台北市內如大安、中正等區也各自有指標案登場，帶動北市開價、成交價突破新高。新北市這次總銷也維持千億元水準。

建商 拔河 房市

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