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砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
路易莎董事長黃銘賢（右）感謝父親（左）將退休金投入他的事業。記者劉懿萱／攝影
路易莎董事長黃銘賢（右）感謝父親（左）將退休金投入他的事業。記者劉懿萱／攝影

路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建總部，今辦動土典禮，預計2027年底完工。路易莎董事長黃銘賢細數11年前創業種種艱辛，並感謝父親將退休金投入他的事業，歷經超商推出咖啡、食安、咖啡期貨大漲、缺工問題，現已有9個餐飲品牌及健身房，並承接5間飯店早餐業務，未來這處將成為生產、物流中心。

黃銘賢致詞說，他11年前白手起家，當時請不起員工，父親剛退休來店裡幫他跑外送，甚至創業第一桶金也是父親投資，然而挑戰接踵而來，包括咖啡期貨大漲、台灣食安問題連環爆，以及超商推出咖啡等挑戰，讓當時路易莎業績腰斬，後來好不容易開了20間路易莎，又遇上期貨漲三倍資金燒光，再度求助父親買了一台烘豆機，沒想到烘豆機一買，期貨就跌下來。

黃說，而買新莊這塊地時，台灣缺工問題加劇、關稅跟期貨漲到4.5倍，但他告訴自己「不可以這麼容易妥協」，恰好遇上飯店想將早餐外包，研究8個月飯店生態，確定合作後業績暴漲，現已跟5家飯店合作，而路易莎習慣錢滾錢，生產、物流是公司發展重點，因此這棟規畫三層樓物流跟備貨區域，四到五層樓是烘豆廠蛋糕場跟餐食廠，透過生產中心幫主廚們把料備好，讓更大職能體系協助更多職人發展。

黃銘賢表示，如同他是烘豆師把咖啡豆烘好，讓路易莎加盟業者都可以把咖啡做好，現已有泰式吃到飽品牌、牛排品牌、茶食館、麵包坊等9個餐飲品牌及健身房，興建這處總部最大的用意，希望路易莎成為職人跟生活餐飲的平台。

新北經發局長盛筱蓉說，路易莎咖啡起家厝、生產物流中心都在新北市，這次在新莊設立中央廚房、物流中心跟企業總部，品牌將更加茁壯。而市府招商一條龍服務，有專人專案輔導、跨局處溝通，降低企業行政溝通成本，進而帶動就業機會。2019年啟動至今，已落實投資300件、投資金額超過6215億，創造逾10萬個就業機會。

路易莎投資5.92億將在新莊興建地上9層、地下2層營運總部。模擬圖／新北經發局提供
路易莎投資5.92億將在新莊興建地上9層、地下2層營運總部。模擬圖／新北經發局提供
路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建地上9層、地下2層營運總部，今辦動土典禮。記者劉懿萱／攝影
路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建地上9層、地下2層營運總部，今辦動土典禮。記者劉懿萱／攝影
路易莎董事長黃銘賢。記者劉懿萱／攝影
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