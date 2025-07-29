砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建總部，今辦動土典禮，預計2027年底完工。路易莎董事長黃銘賢細數11年前創業種種艱辛，並感謝父親將退休金投入他的事業，歷經超商推出咖啡、食安、咖啡期貨大漲、缺工問題，現已有9個餐飲品牌及健身房，並承接5間飯店早餐業務，未來這處將成為生產、物流中心。

黃銘賢致詞說，他11年前白手起家，當時請不起員工，父親剛退休來店裡幫他跑外送，甚至創業第一桶金也是父親投資，然而挑戰接踵而來，包括咖啡期貨大漲、台灣食安問題連環爆，以及超商推出咖啡等挑戰，讓當時路易莎業績腰斬，後來好不容易開了20間路易莎，又遇上期貨漲三倍資金燒光，再度求助父親買了一台烘豆機，沒想到烘豆機一買，期貨就跌下來。

黃說，而買新莊這塊地時，台灣缺工問題加劇、關稅跟期貨漲到4.5倍，但他告訴自己「不可以這麼容易妥協」，恰好遇上飯店想將早餐外包，研究8個月飯店生態，確定合作後業績暴漲，現已跟5家飯店合作，而路易莎習慣錢滾錢，生產、物流是公司發展重點，因此這棟規畫三層樓物流跟備貨區域，四到五層樓是烘豆廠蛋糕場跟餐食廠，透過生產中心幫主廚們把料備好，讓更大職能體系協助更多職人發展。

黃銘賢表示，如同他是烘豆師把咖啡豆烘好，讓路易莎加盟業者都可以把咖啡做好，現已有泰式吃到飽品牌、牛排品牌、茶食館、麵包坊等9個餐飲品牌及健身房，興建這處總部最大的用意，希望路易莎成為職人跟生活餐飲的平台。