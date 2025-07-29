中央社宅第3季釋出逾千戶 五都齊發分兩波招租

為支持基層警消、海巡人員居住需求，國家住都中心第3季社會住宅釋出1,563戶，並首度推出「警消專案社宅」，也就是新北中和「保二安居」，專供符合資格的警察、消防與海巡人員申請，成為全國首例。整體招租案分為兩波辦理，第一波將於8月8日開放線上申請，民眾可全天候上網登記。

國家住都中心29日舉辦「幸福安居．好室到來」招租記者會，宣布本季將釋出台北市松山區「延吉好室」、新北市中和「保二安居」、林口區「世大運選手村社宅」等三案共654戶，8月8日起開放申請；第二波桃園市「慈文安居」與台南市「新都安居A」共909戶，則將於9月5日公告，9月15日受理申請。

其中，「保二安居」專案社宅前身為老舊警用宿舍，因應基層執勤不定、調派頻繁等特殊狀況，改建為提供更穩定居所的社宅方案，象徵政府對第一線人員的實質支持。

租金方面各案依地點、房型與所得資格設有差異，並低於市場行情，如台北「延吉好室」月租含管費1萬600元起、新北「保二安居」7,870元起、林口「世大運選手村社宅」1萬830元起，桃園「慈文安居」6,220元起，台南「新都安居A」則為4,140元起，皆依戶型坪數調整，租期最長可達12年。

住都中心也同步設立實體服務據點協助民眾完成申請，並與伊甸、勵馨、弘道、芥菜種會等社福團體合作，提供就近諮詢資源。另有桃園與台南兩地政府協力設點，提升服務涵蓋率。