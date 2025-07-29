行競科技攜手聯邦國際租賃 打造車規等級儲能租賃方案

在全球電力轉型與ESG趨勢日益強烈的背景下，行競科技（XING Mobility）宣布與聯邦銀行旗下的聯邦國際租賃攜手合作，推出全新「高安全浸沒式儲能租賃方案」。該方案結合行競科技唯一由台灣自主研發、自主製造的專利IMMERSIO浸沒式冷卻技術，以及聯邦國際租賃長期穩健、永續導向的金融服務理念，為企業提供安全穩定、高效能、並兼顧責任與成本效益的能源轉型解決方案。

行競科技全系列儲能產品皆由台灣本地團隊研發、製造，堅持自製率與自主技術，非中國大陸製在台組裝，並通過歐洲與日本多家車廠實際導入與驗證。其專利的IMMERSIO浸沒式冷卻系統，透過將電芯全面浸泡於絕緣冷卻液中，有效抑制熱失控，在實測中於15秒內降溫超過1000°C，顯著降低火災風險，成為高安全應用場域的首選方案。

此創新系統已應用於挪威極寒地帶的行動儲能系統、台灣風電場、工業設施等高標準場域，展現出高性能與可靠性的全球實績。

聯邦國際租賃此次提供長達10年期的靈活融資方案，無需高額前期投入，協助企業以最低門檻部署台灣原廠製造的高效儲能系統。這一方案正體現了雙方共同的核心價值觀，以穩健負責任的方式實現長期效益、強調自主技術與當責、推動真實可驗證的ESG實踐。

「我相信台灣不只是製造基地，更擁有像行競這樣致力於原創技術、秉持自由創新精神與誠信當責的團隊。」行競科技董事長洪裕鈞表示：「我們的浸沒式冷卻系統是台灣研發實力的具體展現，歷經多年研發與場域驗證所累積的成果。這次與聯邦國際租賃的合作，是兩個理念一致、承擔責任的團隊攜手，實踐企業安全與永續轉型的目標。」

「聯邦企業集團長期以行動力挺ESG並落實環境永續發展，除了積極協助在台灣生產、製造的MIT產業，更結合專業金融能力，提供最佳資金應援。」聯邦租賃董事長謝政助表示：「因應AI產業帶動發展，未來國內電力需求將大幅增加，儲能系統將是企業不可或缺的建置，行競科技的浸沒式冷卻電池系統為在地製造，提供企業高安全、高效能的儲能系統，搭配聯邦國際租賃長期融資方案，是我們落實ESG、挺MIT理念的具體呈現。」