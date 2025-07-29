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威盛轉投資碩網掛牌上櫃 股價一度飆逾100%

中央社／ 台北29日電

威盛轉投資的碩網資訊今天以承銷價60元掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，股價最高一度觸及126元，漲幅逾100%，盤中漲幅收斂，約111.5元，仍上漲85.83%。

碩網今天發出新聞稿表示，今年上半年營收新台幣1.44億元，年增19.4%，看好下半年客戶數和毛利持續向上，且在旺季效應帶動，下半年營收將優於上半年，成長動能有望維持去年水準。

碩網指出，2022年ChatGPT問世，帶動生成式AI商機爆發，碩網在企業對話式AI領域經營20多年，掌握生成式AI技術在企業應用場景，推動企業客戶對其智能對話式AI應用產生新一波的升級需求。

碩網推出生成式AI應用管理平台，協助企業智慧化轉型，平台營收比重由2023年4%跳升至2024年49%，貢獻營收1.6億元，為主要成長動能，今年可望再創佳績。

碩網指出，海外市場為另一成長主軸，透過在對話式AI領域與微軟等國際大廠建立指標企業案例，掌握全球最先進的AI技術，獲得多家日本當地合作夥伴青睞，累積逾30家當地客戶，逐漸在日本市場展現優勢。

2024年碩網日本營收貢獻1.18億元，占營收比重從前一年度的7%上升至35%，碩網品牌知名度已在日本市場增加，合作夥伴暨大股東伊藤忠集團，也針對生成式AI成立專職小組推廣碩網產品。

碩網表示，日本客戶對於AI產品與相關服務，可接受價格水準高於國內，有助碩網營收成長，也將推升整體毛利率。

AI 營收

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