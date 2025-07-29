新北交易最熱十大中古社區 淡海占4個、均價3,700萬元也入榜

永慶房產集團統計近一年新北市十大熱銷中古社區，淡水4社區入榜、汐止也有3社區上榜，板橋、中和及三芝區分別各有1個上榜，淡水的「天藝」平均總價達近3,700萬元，近一年仍成交37件，社區交易熱絡。

淡水4個社區，分別為「海洋都心NO.2」、「宏盛水悅」、「海洋都心」和「天藝」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這4個社區均位於淡海新市鎮，屬新興發展區，且隨著近年淡海輕軌強化區域內交通網路，加上淡北道路、淡江大橋等陸續完工，未來往返台北市中心將更加便捷。

此外，除「天藝」外的三個社區多為中小坪數、2～3房的格局設計，加上總價約落在1,000萬-1,200萬元上下、屋齡僅5-10年的成屋大樓，房價仍屬親民實惠，受到不少首購、小資族的青睞。

至於汐止區也有3個社區上榜，分別為「水蓮山莊」、「超級花園」和「摩天鎮」。

陳金萍表示，這3個社區雖位在汐止區，但可透過國道1號、汐五高架道路、環東大道等，便於往返台北市內湖、松山、南港區等重要辦公區域，故吸引不少於台北市工作但預算有限的購屋族群入主。

新北最熱銷社區就是位於板橋區的「民生新埔」，一年間共成交83件居冠，相當於每月平均成交近7件。

陳金萍說明，「民生新埔」位於板橋核心地段，近捷運新埔和江子翠站，交通便利性十足。至於生活機能，附近不但有全聯、傳統市場可供日常採買，小吃、餐廳林立，學區還有江翠國小及新埔國中等可選擇，各項機能都能一次滿足，因此也吸引許多小家庭及置產族群的目光。