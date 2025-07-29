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學者籲台版ETS納勞權 環境部擬防杜惡意關廠停工

中央社／ 台北29日電

台版ETS試水溫4

環境部規劃碳定價及碳交易新制，學者提醒，除了供應鏈減碳，國際間也關注勞工人權相關議題。環境部表示，將會預防及避免有業者惡意停工、關廠，藉此取得免費配額的情況發生。

環境部為提供企業積極減碳誘因，建構碳市場，預計明年邀請17家企業籌組「先行者聯盟」，試行台版總量管制及排放交易（TW ETS），環境部長彭啓明期望最快在2027年啟動台版ETS，與已經上路的碳費制度並行。

台灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田認為，台灣產業會希望實施ETS，因為企業認為過去的減碳成果應該被肯定，並且能夠釋出自身剩餘的排放配額碳權，到碳市場上轉讓交易。

然而，對於現行碳費制度與ETS雙軌並行能否有效驅動減碳，周桂田表達疑慮。

他表示，參考韓國的經驗，若管制不當，ETS可能導致部分公司在沒有實質減碳的情況下，僅透過交易碳權來應付減碳規定，導致整體碳排放總量不降反升。因此，這需要看環境部後續如何調配與管制。

周桂田強調，國際對供應鏈的要求日益嚴格，不僅限於碳排，還包括人權、環境等，政府應正視並動態調整碳定價政策，運用數據進行監管，促使企業實質減碳與綠色轉型。

彭啓明則告訴中央社記者，學者所關心的議題，在擬訂台版ETS時都會納入考量。他強調，最重要的仍然是設計合理的排放上限及免費排放配額；除了推動ETS，原本的碳費制度仍會維持，雙軌並行，讓「減碳後段班」的企業繳碳費，有持續減碳的動機。

至於相關勞工人權議題，依據氣候變遷因應法第35條規定，排放源關廠、歇業或解散，其核配額不得轉讓，應由中央主管機關收回。彭啓明說，會設法防杜業者惡意停工、關廠，藉此取得免費配額，以維護公平正義。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良告訴中央社記者，碳稅與ETS像是光譜的兩端，碳稅是固定價格、但減碳效果較弱，而ETS的減碳效果較佳，缺點是會有價格上的波動。

至於台灣的碳費制度，劉哲良認為，在加入「自主減量計畫」的規則後，在光譜中較偏於ETS的方向。

他強調，碳稅、碳費或ETS並不是單選題，每個國家或地區會執行適合當地的制度、也有複合型的制度設計，適切的制度是否能達到減碳才是最主要的目標。

減碳 碳費 環境部

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