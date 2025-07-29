企業正面看待碳定價 籲加速提供明確訊息

台版ETS試水溫3

碳費今年上路，宣告「碳有價」，下階段總量管制與排放交易（ETS）將透過市場機制，為「碳定價」定錨，以利接軌國際。業者呼籲政府以工作坊形式討論ETS，提供更明確的訊息。

碳費今年實施，明年正式徵收。另外，因應歐盟及美國的碳邊境調整機制（CBAM），類似碳關稅概念，環境部也宣布，台版碳邊境調整機制（CBAM）明年啟動，下一步推動將台版溫室氣體總量管制及排放交易（ETS）。

環境部長彭啓明告訴中央社記者，國際上雖然只有歐盟提出CBAM，但其實英國、美國也在著手，對台灣而言，最重要的是讓產業融入整體減碳框架，與國際標準「一起走」，透過ETS才能建立真實的碳定價、才能配合國際的腳步。

彭啓明補充，ETS的推動比碳費更為困難，因為設定總量上限（Cap）是一大挑戰，但藉由市場機制，才能建立 「真實的碳定價」。根據規畫，明年試行台版ETS、2027年至2028年正式推動ETS，與碳費制度雙軌併行。

為促進與企業溝通推動ETS，環境部於6月底德國柏林舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，彭啓明率相關部會及企業等綠色成長聯盟成員，與德方交流關於歐盟經驗。

彭啓明坦言，在推動碳費的過程中，部分企業老闆仍視減碳為成本負擔，甚至歸咎於電力供應等外部因素；政府透過研習會提早與企業溝通、促成台版ETS，接下來預計由綠色成長聯盟的17家大型企業當先行者，共同參與制度的打造，研習會也有其中10家企業參與。

中鋼公司環境保護處組長張致瑋直言，參加研習會「幫助很大」，過去自行解讀新聞或法規來理解相關政策，難免遇到疑問，這次機會讓他們直接向「國際減碳走在最前面」歐盟提問，釐清在台灣難以理解的細微之處。

張致瑋告訴中央社記者，歐盟推動ETS約20年，整理一路上可能會遭遇到的問題，向台灣企業經驗分享；面對面溝通，台灣企業理解歐盟ETS與未來碳邊境調整機制 （CBAM）的銜接安排，有助於預測對企業可能的影響。

張致瑋提到，相較於碳費的行政流程相對簡便，ETS較為複雜，從制度未成形之初就邀請業者共同參與思考，是一個更進步的溝通模式；期盼政府能制定出對產業衝擊合理，且能有效達成減碳目標的制度。

永豐餘投資控股公司經理楊伊萍告訴中央社記者，台灣希望能跨過歐洲在過去十幾年所犯的錯誤，直接從成熟的經驗開始，避免重蹈覆轍；這次研習會有政府、智庫以及產業多面向的同步參與，展現環境部的決心；雖然台灣起步較晚，但不見得會做得比較不好。

然而，楊伊萍也提出產業的憂慮，雖然看見政府的企圖心，但畢竟ETS的價格仍有高度不確定性，且交易價格由市場機制決定，這使得企業長期資本支出、進行減排的財務評估遇到困難，目前資訊還不夠清晰；希望再以工作坊型式討論、提供更明確的訊息。