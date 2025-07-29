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彭啓明盼藉台灣數位化實力 打造亞洲單一碳市場

中央社／ 台北29日電

台版ETS試水溫2

環境部長彭啓明提出台日韓攜手打造「亞洲單一碳市場」願景，這頗具挑戰性，他強調，雖非短期能達成的目標，但台灣有堅強的數位實力，可幫助台灣的碳權更有機會獲得國際承認。

歐盟總量管制及排放交易（EU ETS）上路20年，德國是領頭羊；在亞洲，韓國2015年即開始推動ETS。因此環境部6月底赴德國取經並舉辦碳定價研習會，彭啓明當時提出造亞洲單一碳市場的願景。

彭啓明告訴中央社記者，歐盟的碳市場有20多國參與，才能達到具體的規模；單一個台灣、日本或韓國都難以達成，因此希望比照歐盟成功模式，實現碳權的跨國相互認可與合作，以提升區域減碳進程和市場活力。

彭啓明解釋，他了解韓國碳市場存在的問題，如電力市場並未完全自由化，且交易量集中在申報期，容易導致碳定價波動幅度大；這些問題其實台灣未來也可能會面臨到，因此會作為借鑑。

單一韓國ETS就有其結構性的問題，彭啓明指出，再加上目前日韓的碳交易體系並不完全一致，未來是否能在同一個機制上討論，仍需要再費一番工夫。

他說明，日本ETS是要求業者參與GX聯盟（綠色轉型聯盟，GX League），鼓勵成員自主設定減排目標，若有超額減排即可投入碳市場；此外日本已於2023年啟動「J-Credit」碳交易，未來也可能透過海外減量專案獲取碳權。

彭啓明認為，在海外部分，台灣可以跟日本合作，與日本的ETS聯動，一來彼此認可碳權，二來區域交易能帶良性競爭及合作；目前台版ETS的模板會類似EU ETS，企業未來可透過碳交所進行額度的拍賣、購買，若台日韓能互認碳權，將會是很大的突破。

彭啓明認為，台灣有很好的數位實力，透過數位化技術，特別是結合AI和區塊鏈，就有機會解決碳權雙重計算（double counting）和漂綠（greenwashing）的問題，確保碳排放和減量額度的可追溯性，協助跨區整合，也讓台灣的碳權更有機會受到國際承認。

在德國碳定價研習會上，國際碳行動夥伴組織（ICAP）也應邀出席，向台灣產官學界分享全球總量管制及排放交易（ETS）市場現況。ICAP是一個由43個國家和組織所組成的國際論壇。

ICAP說明韓國ETS（K-ETS）制度，自2015年開始運作，涵蓋範圍包括電力、工業、建築、運輸、航空、海運和廢棄物等部門，覆蓋韓國近80%的排放量（包括直接和間接排放）。

然而，ICAP指出，韓國的電力市場並未完全自由化，且消費者期望低電價，導致碳成本難以轉嫁，再加上碳市場較不活躍等因素，導致韓國的總排放量並未顯著下降。

日本 彭啓明

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