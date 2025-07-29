歐盟碳邊境衝擊...北市511家企業受影響 提前推5大因應

因應國際「碳邊境」調整對北市出口產業衝擊，北市府去年4月成立「產業節能淨零諮詢窗口」，提供企業一站式諮詢。不過遭質疑網站點擊數低。產發局表示，市府有5大因應，近期也將開辦四場次產業節電與碳管理課程。

有鑑於歐盟明年起，首先針對鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力、氫氣等六大類碳密集產業課徵碳關稅。產發局表示，北市府為協助業者及早因應CBAM對出口產業衝擊，市府規畫五大因應，包括「成立一站式服務輔導窗口」、「強化企業碳認知」、「辦理培力課程」、「促進業界交流」及「提供補助資源」。

盤點登記於北市企業，共計511家可能受歐盟碳邊境調整機制(CBAM)影響，包含符合歐盟公布第一階段六大產業位於北市的工廠共73家、出口至歐盟27國企業共432家，及環境部公告全國553家應盤查登錄企業登記於北市6家業者。

產發局表示，經查北市產業結構約有80.7%為服務業，金屬製品製造業約僅占產業0.2%。直接受國際「碳邊境」調整機制影響企業較少，多為大型製造業者且已受中央部會(如經濟部)資源輔導。且北市出口產業大多非第一波受納管產品類型，主要是間接受影響，於輔導諮詢的需求迫切性較低。

為推動企業碳管理輔導，北市府表示，除透過「北市產業節能淨零專區」持續提供最新資訊外，也採主動通知方式，透過產業公會或聚落群組發送宣導說明與減碳輔導課程資訊，同時辦理淨零減碳宣導說明會及碳管理相關課程，並安排節能淨零輔導團，提供企業培力補助，今年已規畫於7月31日、8月28日及9月、10月共辦理4次場次。

產發局表示，因應歐盟CBAM等國際供應鏈減碳規範趨嚴、我國「氣候變遷因應法」正式施行，以及台灣碳費即將上路等，政府對溫室氣體管理與揭露要求日益提升，已於今年度公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，要求特定類型事業單位每年盤查並登錄其溫室氣體排放量，強化企業碳盤查能力。

為協助企業掌握淨零政策脈動並實際落實碳管理，北市府產業發展局特別開辦「產業節電與碳管理系列課程」。課程以實務導向，聚焦於碳盤查、碳交易、AI節能、氣候風險揭露與綠色運算策略，協助北市企業掌握國內外淨零政策趨勢並落實推動。

產發局表示，北市府今年度「北市產業節電永續管理課程」第一、二場次，將於7月31日及8月28日於北市進出口商業同業公會IEAT會議中心辦理，課程邀請工業技術研究院博士林沅蓁、國立台北科技大學特聘教授李達生、台灣碳權交易所資深副總經理陳脩文及台灣產業服務基金會協理馬勝雄等授課。

課程將提供北市企業兩大主軸課程，包含「歐盟碳邊境調整機制申報與AI節電實務」與「碳定價制度及碳交易介紹與企業碳盤查實務」希望本市企業透過參與產業節電永續管理課程，進一步了解碳定價制度現況、碳交易市場發展與未來趨勢。

產發局表示，第三、四場次課程正在籌備中，預計於9月中旬及10月上旬辦理，將進一步聚焦「產業氣候風險揭露」以及「產品碳足跡盤查實務與綠色運算中心節能策略」。其中，第四場次課程將呼應中央政府最新公告之溫室氣體盤查規定，結合政府作業指引，協助企業建構系統化碳盤查機制，掌握淨零趨勢最新資訊，強化企業永續治理能力。