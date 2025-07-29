雄獅、Klook 加碼支持 豐趣科技完成增資1.8億元

雄獅（2731）拓展國際通路、技術升級、AI應用三軸，搶攻亞洲旅遊市場，支持全臺最大目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」（FONTRIP）增資。

雄獅表示，面對全球景氣不確定與資本市場信心變動的環境下，仍深獲市場肯定，宣布成功完成新臺幣1.8億元增資。本輪增資由中華開發旗下新越開發基金領投，加上益鼎創投、ITIC創新公司的台日基金等策略投資人參與，原股東雄獅旅行社、Klook持續加碼支持。

豐趣資金用於加速國際市場拓展、技術系統升級，與AI應用導入，推進成為亞洲領先的目的地旅遊資源管理平台，與數位轉型最佳科技夥伴。

成立於2015年、由工業技術研究院育成並獲雄獅旅行社投資的豐趣科技，專注於「票務、體驗、通路、數據」一體化的電子票券平台與目的地旅遊資源管理系統。目前掌握國內電子旅遊套票約80%市占率，合作夥伴超過1,000家，涵蓋故宮、臺北101、日月潭及阿里山國家風景區、六福村、森林遊樂區等知名景點，並串聯超過60個國內外銷售通路，以「系統整合深度」與「銷售網路廣度」兩大優勢，打造臺灣最具規模的電子票券解決方案。2024年營收達6.8億元，預計未來三年內實現翻倍成長。

近年來豐趣科技全力發展海外事業版圖，將臺灣經驗輸出至沖繩，推出City Pass與巴士電子票券服務整合之商業化驗證，獲得市場高度認可。未來看好亞洲地區觀光場域的「觀光數位化」、「無現金旅遊」與「智慧場域建設」的轉型潛力與成長商機，計畫以沖繩模式為進軍海外市場之前哨站，布局日本九州、北海道、香港等熱門觀光地區，同時持續強化品牌影響力，並積極評估韓國與東南亞的發展機會，擴大亞洲整體布局。

在系統優化創新方面，除持續技術升級，更規劃導入 AI 應用，協助多語系客服問答與異常處理，及運用異質數據整合進行使用者資料洞察分析，以進一步強化目的地旅遊商品設計與國際行銷機制，有效整合商業生態系、提升營運效率。

豐趣科技表示：「這次增資是整合產業資源與國際網絡的關鍵一步，協助我們將臺灣旅遊科技服務創新經驗快速複製到亞洲市場，實現智慧旅遊生態的全球化願景。」此次新進的投資人皆長期關注投資科技新創，具備豐富的資源脈絡與國際布局經驗，將在國際事業拓展中提供實質協助。