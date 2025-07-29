不再各做各的 花蓮石材二代串連打造共好平台

「花蓮是全台石材產業最密集的地區，超過9成的建築用石材都是在花蓮加工生產，但好像沒什麼人知道這件事。」法羅石材二代顏士詠語帶感慨地說。

經濟部產業發展署委託台灣設計研究院執行「T22設計振興地方產業計畫」，2021年起在花蓮石材產業聚落發酵，透過工廠改造計畫、地震板見學團等企劃，讓這群二、三代接班人梳理各自管理理念、技術優勢等，也媒合餐廳、飯店旅宿、藝術空間或公共藝術合作專案。

透過計畫，原本互不往來的石材二代、三代開始交流，發現彼此的專業不僅不衝突，還能互補，從加工技術、設備到石材品項各有特色，得以串連完整產業鏈。計畫結束後，他們決定讓這股能量延續下去，於是成立「究石都意俱樂部 （Just Do It StoneClub）」。

從競爭對手成為推動石材產業共好夥伴

究石都意俱樂部（Just Do It Stone Club）創立成員有8人，包含奢石專家「法羅石材」、蛇紋石礦主「三泰礦業」（高陽益實業）、大理石建材百貨「煌奇石業」、 Marble Tile薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」，及大理石對花技術職人「兆鴻石業」。

究石都意俱樂部會長顏士詠說，石材上游到下游加工複雜，俱樂部就像工作小組，每個月固定開會，聊聊彼此營運狀況、遇到什麼問題，互相支援。過去長輩習慣低調經營，就怕技術被偷學、生意被搶走，但參加T22計畫讓他們體會到，一起做，可以做得很好、做得更多。

客製化整合服務 打造花蓮石材界統一窗口

究石都意俱樂部希望打破資訊不對等，成為花蓮石材產業的「統一窗口」，顏士詠說，過去客戶得自行尋找石材、合適的加工廠和比價，往往讓客戶轉而選擇磁磚、塗料等替代性建材。

現在客戶只要帶著想法跟設計圖到究石都意俱樂部，就能安排從選材、初步加工、二次加工到安裝一條龍服務，針對每位成員的專長，分發細部工作。顏士詠說，目前成員都是石材業者，未來希望能有設計團隊加入，逐步達到製程、價格都透明化的理想。

低價與全球化競爭的環境，促使他們必須思考產業的發展性。兆鴻石業二代高鄧麗娟說，以前學產品設計，發現大家對大理石的認識有限，因此鑽研大理石的可能性，在不研磨到很細緻的狀況，大理石吸水性甚至比紅磚更好，更天然及耐用。

彭彥富是同達大理石第三代，原本在金融業工作，因從小熟悉工廠流程，回鄉後善用工廠一次、二次加工技術，接下許多非標準化的中小型訂單，近期建築業流行的仿大理石磁磚，其實自家工廠就能做出厚度僅1公分的大理石薄板，兼顧耐用性跟美觀。

煌奇石業的廖品淨說，廠區內早在5年前就引進全自動化雲端石材平台，每片石材完磨後，直接經過高清石材掃描機器，尺寸、照片上傳雲端，讓客人可以隨時隨地「網購」石材。

顏士詠說，石材加工廠近年也逐漸更新機具，取代高耗能、大馬力的機具，提升產能又能節能，切割過程產出的下角料及礦泥，由石材資源化中心去化或再利用；切割所需的用水，經沉澱可再次利用，今年成員高陽益實業通過綠建材、松茂的所有生產線產程也獲碳足跡證明。

採訪當天約在「煌奇石業」的客戶接待室，原本是廠區內用鐵皮搭建的空間，經改造後藉由落地玻璃引入自然光，可清楚看到加工過程，一旁還有簡潔的流程介紹牆面；桌面則是石材樣板，並擺放幾件石藝作品，宛如小型展示廳，是成員們互評改造最好的工廠。

高鄧麗娟透露，過去工廠常見石材與包裝耗材堆滿空間，「亂中有序」是常態，但看到「煌奇石業」的改造成果，自己也開始思考如何讓工廠變得更舒適，讓客人進到工廠的第一印象是舒服的，而不是灰灰髒髒。

傳統石材產業大眾化 還需要時間發酵

顏士詠說，究石都意俱樂部今年正式立案，難以用營收數字衡量效益，成立初衷希望透過開放工廠、資源整合，讓更多人知道，可能你家的地板、電視牆或餐桌，是出於花蓮的石材工廠。

他說，雖然短期內看不到訂單，但創造出的關注度將在長期逐漸回流，石材產業不再只是加工端的存在，而是成為另一種被看見、被理解的生活美學，甚至成為體驗遊程、到花蓮旅遊的選擇，雖然這還需要一段很長的發酵時間，但無論未來如何發展，他們都希望秉持俱樂部名稱的精神－Just Do It！