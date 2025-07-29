快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

不再各做各的 花蓮石材二代串連打造共好平台

中央社／ 花蓮縣29日電

「花蓮是全台石材產業最密集的地區，超過9成的建築用石材都是在花蓮加工生產，但好像沒什麼人知道這件事。」法羅石材二代顏士詠語帶感慨地說。

經濟部產業發展署委託台灣設計研究院執行「T22設計振興地方產業計畫」，2021年起在花蓮石材產業聚落發酵，透過工廠改造計畫、地震板見學團等企劃，讓這群二、三代接班人梳理各自管理理念、技術優勢等，也媒合餐廳、飯店旅宿、藝術空間或公共藝術合作專案。

透過計畫，原本互不往來的石材二代、三代開始交流，發現彼此的專業不僅不衝突，還能互補，從加工技術、設備到石材品項各有特色，得以串連完整產業鏈。計畫結束後，他們決定讓這股能量延續下去，於是成立「究石都意俱樂部 （Just Do It StoneClub）」。

從競爭對手成為推動石材產業共好夥伴

究石都意俱樂部（Just Do It Stone Club）創立成員有8人，包含奢石專家「法羅石材」、蛇紋石礦主「三泰礦業」（高陽益實業）、大理石建材百貨「煌奇石業」、 Marble Tile薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」，及大理石對花技術職人「兆鴻石業」。

究石都意俱樂部會長顏士詠說，石材上游到下游加工複雜，俱樂部就像工作小組，每個月固定開會，聊聊彼此營運狀況、遇到什麼問題，互相支援。過去長輩習慣低調經營，就怕技術被偷學、生意被搶走，但參加T22計畫讓他們體會到，一起做，可以做得很好、做得更多。

客製化整合服務 打造花蓮石材界統一窗口

究石都意俱樂部希望打破資訊不對等，成為花蓮石材產業的「統一窗口」，顏士詠說，過去客戶得自行尋找石材、合適的加工廠和比價，往往讓客戶轉而選擇磁磚、塗料等替代性建材。

現在客戶只要帶著想法跟設計圖到究石都意俱樂部，就能安排從選材、初步加工、二次加工到安裝一條龍服務，針對每位成員的專長，分發細部工作。顏士詠說，目前成員都是石材業者，未來希望能有設計團隊加入，逐步達到製程、價格都透明化的理想。

低價與全球化競爭的環境，促使他們必須思考產業的發展性。兆鴻石業二代高鄧麗娟說，以前學產品設計，發現大家對大理石的認識有限，因此鑽研大理石的可能性，在不研磨到很細緻的狀況，大理石吸水性甚至比紅磚更好，更天然及耐用。

彭彥富是同達大理石第三代，原本在金融業工作，因從小熟悉工廠流程，回鄉後善用工廠一次、二次加工技術，接下許多非標準化的中小型訂單，近期建築業流行的仿大理石磁磚，其實自家工廠就能做出厚度僅1公分的大理石薄板，兼顧耐用性跟美觀。

煌奇石業的廖品淨說，廠區內早在5年前就引進全自動化雲端石材平台，每片石材完磨後，直接經過高清石材掃描機器，尺寸、照片上傳雲端，讓客人可以隨時隨地「網購」石材。

顏士詠說，石材加工廠近年也逐漸更新機具，取代高耗能、大馬力的機具，提升產能又能節能，切割過程產出的下角料及礦泥，由石材資源化中心去化或再利用；切割所需的用水，經沉澱可再次利用，今年成員高陽益實業通過綠建材、松茂的所有生產線產程也獲碳足跡證明。

採訪當天約在「煌奇石業」的客戶接待室，原本是廠區內用鐵皮搭建的空間，經改造後藉由落地玻璃引入自然光，可清楚看到加工過程，一旁還有簡潔的流程介紹牆面；桌面則是石材樣板，並擺放幾件石藝作品，宛如小型展示廳，是成員們互評改造最好的工廠。

高鄧麗娟透露，過去工廠常見石材與包裝耗材堆滿空間，「亂中有序」是常態，但看到「煌奇石業」的改造成果，自己也開始思考如何讓工廠變得更舒適，讓客人進到工廠的第一印象是舒服的，而不是灰灰髒髒。

傳統石材產業大眾化 還需要時間發酵

顏士詠說，究石都意俱樂部今年正式立案，難以用營收數字衡量效益，成立初衷希望透過開放工廠、資源整合，讓更多人知道，可能你家的地板、電視牆或餐桌，是出於花蓮的石材工廠。

他說，雖然短期內看不到訂單，但創造出的關注度將在長期逐漸回流，石材產業不再只是加工端的存在，而是成為另一種被看見、被理解的生活美學，甚至成為體驗遊程、到花蓮旅遊的選擇，雖然這還需要一段很長的發酵時間，但無論未來如何發展，他們都希望秉持俱樂部名稱的精神－Just Do It！

雲端

延伸閱讀

桃園平鎮塑膠製品工廠清晨大火 持續殘火處理損失不貲

林右昌罷免傅崐萁失敗下台？綠營：罷免非民進黨主導

林右昌10度攻花蓮後請辭 藍營：下台不是終點、賴清德要大反省

超童趣的「花蓮親子民宿」都在這！溜滑梯、卡通主題房型一次看～

相關新聞

歐盟碳邊境衝擊...北市511家企業受影響 提前推5大因應

因應國際「碳邊境」調整對北市出口產業衝擊，北市府去年4月成立「產業節能淨零諮詢窗口」，提供企業一站式諮詢。不過遭質疑網站...

原股東雄獅、Klook 加碼！豐趣科技完成1.8億元增資 搶攻亞洲旅遊市場

全台最大目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」（FONTRIP），面對全球景氣不確定與資本市場信心變動的環境下，仍深獲...

新屋市況曝！北部價格硬、中南部失守 新竹供需斷炊

591新建案最新統計，今年第2季七都總銷金額達5,607億元，年減27%；進場個案數395件、戶數逾2.6萬戶，較去年也...

六都暨新竹縣市第2季推案量5,607億元、年減27% 這3縣市價格跌了

房市降溫，建商推案縮手，全年推案量陷入2兆保衛戰。根據591新建案統計，今年第2季六都暨新竹縣市，總銷金額達5,607億...

中鼎196億元踩雷案有解 業主GCEH重整計畫獲通過、BKRF工廠已生產

中鼎（9933）旗下子公司在美國踩雷，所承攬的BKRF工程，196.04億元應收帳款未收回，29日召開重訊記者會，說明新...

苗栗「住宅補貼」8月1日開跑 今年共123戶採評點制

苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼搶手，今年8月1日至29日受理申請，其中自購住宅貸款利息補貼76戶，修繕住宅貸款利息補貼...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。