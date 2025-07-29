新屋市況曝！北部價格硬、中南部失守 新竹供需斷炊

591新建案最新統計，今年第2季七都總銷金額達5,607億元，年減27%；進場個案數395件、戶數逾2.6萬戶，較去年也呈現衰退，不過平均開價及成交單價分別來到61萬、57萬元，雙雙再創單季新高。

591新建案分析，數據顯示多數建商對價格仍有一定想法，消費者想撿便宜，可得再有多點耐性。

根據統計，今年上半年個案、戶數等供給合計為722筆、5.1萬戶，總銷金額為1.02兆元，較去年同期均量縮近2成，顯示在政策及買氣衰退夾擊下，建商推案逐漸「軟手」，目前業界普遍保守，讓全年推案量陷入2兆保衛戰中。

相較供給軟化，民眾最關切的房價仍是硬到不行，591新建案指出，即便市場上陸續有傳出降價，但北部多數仍僅止於個案操作或餘屋去化，多數消費者依舊嘗不到甜頭。

主要是這幾年房市好，建商幾乎都有底氣，除非賣壓太大、急於變現，否則賠錢賣房的機率相當渺茫。如今買賣雙方就像賭氣中的情侶，只有一方願意先低頭，買氣才有機會好轉。

其中新竹最明顯，正上演「建商去哪了」的戲碼，今年上半年總銷合計約295億、推案僅不到1,500戶，遠不及去年同期的一半，為2020年後新低，主要戰區竹北市等核心地段更是完全熄火，僅在外圍地區有零星透天、電梯公寓案。

除此之外，由於缺乏新案維繫熱度，當地平均每周來人僅9組，供需兩端都面臨斷炊窘境。

中南部地區則在限貸令發威、投資客退場，交易量全面失守，建商同樣高掛免戰牌、能延就延，隨著推案進入真空期，三縣市開價、成交價同步修正，其中高雄楠梓、仁武及橋頭等區，過往在台積電（2330）紅利加持下，價量三級跳，如今隨著科技議題效應鈍化，當地從過往排隊、加價搶房的盛況，轉為交易全面停滯不前，對比相當強烈。

北台灣在地段效應發威下，仍有建商勇敢挺進。第2季總銷金額前十大個案中，有8筆集中在雙北，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達360億元。

另一熱區南港，亦有「南港國際SKY PARK」等指標案正式公開，實價登錄顯示該案高樓層每坪已突破150萬，區域上僅次於世界明珠。