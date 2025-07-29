六都暨新竹縣市第2季推案量5,607億元、年減27% 這3縣市價格跌了

房市降溫，建商推案縮手，全年推案量陷入2兆保衛戰。根據591新建案統計，今年第2季六都暨新竹縣市，總銷金額達5,607億元，季增21%、年減27%；進場個案數395件，季增21%、年減23%；戶數逾2.6萬戶，季增12%、年減29%。

價格方面，全台漲勢明顯收斂，開價及成交單價分別來到61萬、57萬元，雙雙再創單季新高，各縣市中，台中、台南、高雄價格明顯修正，均小幅下跌。

進一步觀察，今年上半年個案、戶數等供給合計為722筆、5.1萬戶，總銷金額為1.02兆元，較去年同期均量縮近兩成，顯示在政策及買氣衰退夾擊下，建商推案仍逐漸「軟手」，目前除非是大型建商或是因期限規定不得不推，否則業界氛圍普遍保守，也讓全年推案量陷入2兆保衛戰中。

591新建案分析，相較供給軟化，民眾最關切的房價仍是硬到不行，即便市場上陸續有傳出降價，但據了解，多數仍僅止於個案操作或餘屋去化，多數建商對價格仍有一定想法，多數消費者依舊嘗不到甜頭，想撿便宜，可得再有多點耐性。

此外，這幾年房市好，建商幾乎都有底氣，除非賣壓太大、急於變現，否則賠錢賣房的機率相當渺茫，如今買賣雙方就像賭氣中的情侶，只有一方願意先低頭，買氣才有機會好轉。

觀察七都，供給皆處於青黃不接的盤整階段，不過北台灣在地段效應發威下，仍有建商勇敢挺進，像此次總銷金額前十大個案中，有8筆集中在雙北，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達360億元，在輝達（NVIDIA）效應加持下，已成北台灣最受矚目的商辦開發案之一。

另一熱區南港，亦有「南港國際SKY PARK」等指標案正式公開，據實價登錄顯示該案高樓層每坪已突破150萬元，區域上僅次於世界明珠。其他如大安、中正等區也各自有指標案登場，帶動北市開價、成交價突破新高。

新北市這次總銷也維持千億元水準，其中在三重、新莊及新店等區都有指標案登場，再加上雙北龐大剛需人口，銷況在各縣市表現相對突出。

反觀桃竹則黯淡許多，其中新竹更上演「建商去哪了」的戲碼，當地今年上半年總銷合計約295億元、推案僅不到1,500戶，遠不及去年同期的一半，為2020年後新低，主要戰區如竹北市等核心地段更是完全熄火，僅在外圍地區有零星透天、電梯公寓案。此外，由於缺乏新案維繫熱度，當地平均每周來人僅9組，供需兩端都面臨斷炊窘境。