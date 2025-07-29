中鼎196億元踩雷案有解 業主GCEH重整計畫獲通過、BKRF工廠已生產

中鼎（9933）旗下子公司在美國踩雷，所承攬的BKRF工程，196.04億元應收帳款未收回，29日召開重訊記者會，說明新進度，中鼎表示，法院通過GCEH重整計畫，與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。

中鼎表示，子公司 CTCI Americas， Inc.（簡稱中鼎美國）所承攬之BKRF工程，其業主Bakersfield Renewable Fuels， LLC（簡稱BKRF）之母公司Global Clean Energy Holdings， Inc.（簡稱GCEH），於美國時間2025年4月16日依美國相關規定聲請重整（Pre-arranged Restructuring）。

GCEH之重整聲請已於美國時間2025年7月28日舉辦確認聽證會（Confirmation Hearing），並於同日發布法院確認命令（Confirmation Order）通過GCEH重整計畫。

中鼎表示，法院通過的重整計畫與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認，如能完成且其他行政程序可順利進行，預計重整計畫可望於2025年8月中旬以前生效，待生效日確定後中鼎美國會再行公告。

中鼎表示，目前已由專業鑑價公司進行應收帳款預期可回收金額評估，後續會依據其所評估之可回收金額，按會計原則衡量是否需增列預期信用減損損失。

中鼎表示，BKRF工廠已順利正式生產，目前產能介於每日產製8,500桶到9,000桶再生柴油，產品亦已順利銷售。