快訊

台灣首對AI男女二重唱即將正式出道 杜奕瑾：AI並不可怕

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

尚騰集團2025年銷量衝百億元 全年掛牌數估逾3,000輛 可望改寫30年紀錄

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
尚騰集團董事長高易誼。聯合報系資料照
尚騰集團董事長高易誼。聯合報系資料照

尚騰集團旗下寶嘉聯合異軍突起，總代理PEUGEOT上半年累積掛牌已破千輛，全球CEO首度來台，預估全年將突破3,000輛，刷新1995年以來的銷售紀錄，尚騰集團更因寶嘉聯合今年的銷量挹注，集團營業規模將衝百億元。

尚騰集團為義美關係企業，旗下寶嘉聯合先以「進口車賣國產價」點火，今年將改寫30年來銷售紀錄，而代理的愛快羅密歐預定9月將重返台灣市場。估計PEUGEOT與雪鐵龍、愛快羅蜜歐等三大品牌今年全年銷售量可望突破4,000輛。

尚騰集團除了寶嘉聯合總代理STELLANTIS旗下品牌之外，集團同時也是保時捷、SKODA、KIA的總銷商，並經營大鵬灣賽車場，在積極投入汽車產業下，尚騰集團今年全年的營業規模可望較以往倍增，隨著導入愈來愈多品牌，後續成長動能可觀。

PEUGEOT全球CEO費維（Alain Favey）昨（28）日來台，並主持大台北地區經銷商星聯汽車的全新板橋展示中心暨授權服務廠的剪綵儀式。

寶嘉聯合指出，這是PEUGEOT近30年來首次由現任全球CEO親訪台灣，顯示PEUGEOT品牌對台灣市場的高度重視與深耕決心，更是展現PEUGEOT聚焦亞太市場布局的重要策略。陪同訪台的還包括STELLANTIS印度與亞太區首席營運長等人。

尚騰集團執行長吳睿弘指出，寶嘉聯合全台六大經銷商近期全部就位，除了昨日在板橋的全新據點之外，本周新竹、高雄的兩大經銷商也將陸續開幕，全台的據點完成配置，品牌也將陸續增加。PEUGEOT以往一年銷量約1,000多輛，今年成長幅度將很可觀。吳睿弘認為，產品熱賣除品牌特質，價格與行銷策略都很重要。

嘉聯 品牌

延伸閱讀

PEUGEOT全球CEO首度來台並預告208將重返台灣市場 展現原廠高度重視台灣市場

3000多票險勝 葉元之板橋埔墘市場謝票 群眾：你真是天公囝仔

新壽為全台名列前茅大房東 「祖產」一分未賣

板橋醫療園區BOT案預定地今報拆 板橋衛生所2026年底搬新址

相關新聞

遠雄信義區合建案 簽約

遠雄昨（28）日公告，與地主就台北市信義區土地簽訂合作興建房屋契約書，預計平均分配比率為地主60%、建方40%，交易對象...

尚騰集團2025年銷量衝百億元 全年掛牌數估逾3,000輛 可望改寫30年紀錄

尚騰集團旗下寶嘉聯合異軍突起，總代理PEUGEOT上半年累積掛牌已破千輛，全球CEO首度來台，預估全年將突破3,000輛...

三元能源修復在地信任關係

台泥企業團旗下三元能源科技昨（28）日表示，針對7月14日三元廠火災事件，三元能源發布兩周進度報告，初步判斷火災起因指向...

義美董座高志尚 尚騰集團最強後援

車市買氣冷清，尚騰集團旗下的寶嘉聯合今年銷售量卻將倍增，除產品策略奏效之外，義美集團的全力支持也是重要因素。大環境不佳，...

傑出生技產業獎 15家出列

台灣生物產業發展協會「2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得主，歷經三個月嚴謹審查與專家評...

策略行銷／星野集團代表星野佳路 旅前體驗 從訂房開始

星野集團代表星野佳路平日思考以最有效率的方式，解決集團內部各種問題。幾年前，他不斷接到來自櫃台、行政系統等各種問題，發現...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。