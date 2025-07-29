尚騰集團2025年銷量衝百億元 全年掛牌數估逾3,000輛 可望改寫30年紀錄

尚騰集團旗下寶嘉聯合異軍突起，總代理PEUGEOT上半年累積掛牌已破千輛，全球CEO首度來台，預估全年將突破3,000輛，刷新1995年以來的銷售紀錄，尚騰集團更因寶嘉聯合今年的銷量挹注，集團營業規模將衝百億元。

尚騰集團為義美關係企業，旗下寶嘉聯合先以「進口車賣國產價」點火，今年將改寫30年來銷售紀錄，而代理的愛快羅密歐預定9月將重返台灣市場。估計PEUGEOT與雪鐵龍、愛快羅蜜歐等三大品牌今年全年銷售量可望突破4,000輛。

尚騰集團除了寶嘉聯合總代理STELLANTIS旗下品牌之外，集團同時也是保時捷、SKODA、KIA的總銷商，並經營大鵬灣賽車場，在積極投入汽車產業下，尚騰集團今年全年的營業規模可望較以往倍增，隨著導入愈來愈多品牌，後續成長動能可觀。

PEUGEOT全球CEO費維（Alain Favey）昨（28）日來台，並主持大台北地區經銷商星聯汽車的全新板橋展示中心暨授權服務廠的剪綵儀式。

寶嘉聯合指出，這是PEUGEOT近30年來首次由現任全球CEO親訪台灣，顯示PEUGEOT品牌對台灣市場的高度重視與深耕決心，更是展現PEUGEOT聚焦亞太市場布局的重要策略。陪同訪台的還包括STELLANTIS印度與亞太區首席營運長等人。

尚騰集團執行長吳睿弘指出，寶嘉聯合全台六大經銷商近期全部就位，除了昨日在板橋的全新據點之外，本周新竹、高雄的兩大經銷商也將陸續開幕，全台的據點完成配置，品牌也將陸續增加。PEUGEOT以往一年銷量約1,000多輛，今年成長幅度將很可觀。吳睿弘認為，產品熱賣除品牌特質，價格與行銷策略都很重要。