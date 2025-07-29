三元能源修復在地信任關係

台泥（1101）企業團旗下三元能源科技昨（28）日表示，針對7月14日三元廠火災事件，三元能源發布兩周進度報告，初步判斷火災起因指向「多重系統異常與事件疊加」所致。三元能源已組成鄰里事務組，主動拜會小港區里長、議員等，傾聽社區指責與建議，承諾將以更謙卑態度，持續修復與在地社區的信任關係。

三元能源表示，公司已主動向火調單位提交初步內部調查報告，並邀請外部消防專家加入調查，協助檢視後續優化作為，展現配合政府調查的決心。

三元能源強調，公司生產的21700電池芯專為高階動力應用設計，其終端產品如商用無人機及航太科研載具，對安全性要求極為嚴苛。從產品設計源頭即植入多重內建安全機制，已通過多項嚴格的國際標準認證，包含UN38.3、UL1642、IEC62133、GB31241、BSMI、JIS62133等，更取得優於同業的AS9100及IATF16949生產品質認證。這些充分證明三元能源的產品在安全設計上符合最高標準，此次火災事故並非產品設計本身的問題。

儘管火災導致現場各獨立之系統電腦硬碟及監控設備硬碟主機嚴重毀損，三元能源仍審慎比對閉路電視（CCTV）系統影像與現場勘查資料。初步判斷起火點為「化成半成品常溫靜置區」，該區域用於電池靜置熟化，環境溫度恆定控制在23±2°C，且並無任何電氣作業。初步研判，事故發生指向「多重系統異常與事件疊加」情況，包括不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發、設備自動消防系統未能即時有效啟動，及後續電力中斷導致廠區消防系統失效。

三元能源指出，目前部分關鍵證物如化成設備主機，因位於火場核心區，仍待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原。這些資料對於最終判讀與確認事故原因至關重要，公司將持續配合火調及檢警調查，提供一切所需資訊。此外，公司已委請外部消防安全專家加入內部調查團隊，協助釐清事故原因，也將共同檢視並確保廠區優化方向的正確性。

三元能源表示，小港廠有七成員工來自高雄地區，其中有21%是道地的小港人，有58%的供應鏈夥伴是高雄本地企業，但公司長期未能與社區建立良好互動，對此深感歉意。為修復與在地社區的關係，公司已組成「鄰里事務組」，由廠區主管擔任公關總監，透過電話和登門拜訪，持續傾聽小港區38位里長及周邊鄰居的批評與建議，如對工安的擔憂、健康疑慮、缺乏與社區互動及對經費資源投入的期待。