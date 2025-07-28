趨勢觀察／零售業AI化 大勢所趨

隨著全球零售業積極導入人工智慧（AI）技術重塑客戶體驗與營運效率，日本、美國等先進市場已展現出深度且多元的AI應用實例，為零售業帶來革命性的顧客體驗與營運效率提升。反觀台灣，面對AI浪潮，是否已做好充分準備，值得深思。

日本零售市場持續成長，AI技術已廣泛滲透線上與線下通路。日本零售商利用AI驅動的互動資訊亭、機器人協助顧客尋找商品、推薦與結帳，並導入視覺搜尋與圖像識別提升購物便利性。

此外，AI整合全通路顧客數據，實現個人化行銷與安全支付，並透過自動化系統加速揀貨與配送流程，確保高效履單。以Amazon Japan與7&i Holdings 為例，兩者運用AI打造智慧客服與個人化推薦系統，結合日本獨特的精神おもてなし（真心待客），強調AI與人工客服的協同，既提升服務效率，也保留細膩的人情味，讓顧客感受到貼心周到的服務。

美國零售巨頭Walmart則在生成式AI（Generative AI）領域大舉創新，打造智能聊天機器人、多語言語音客服、員工AI助手及AR購物等多元應用，提升顧客互動與購物便利性，並優化內部營運與永續管理。沃爾瑪的AI策略強調從顧客需求出發，結合預測型AI與生成式AI實現精準推薦與即時互動，並透過人機協同確保服務溫度。

相比之下，台灣零售業雖逐步導入AI技術，如行銷自動化與顧客數據分析，但多半停留在初期或中期階段，尚未全面整合生成式AI或實現全通路智慧化服務。資源限制、人才短缺、員工對AI的接受度及文化適應，是台灣零售業推動AI化的主要瓶頸。整體來看，台灣零售業對AI的接受度與應用意願正快速提升，且已有不少成功案例與技術解決方案，但仍處於「從零售AI走向AI零售」的過渡階段。企業需更聚焦於如何讓AI真正解決經營痛點，而非為了AI而AI，才能達到轉型目標。

政府與產業界也應加強合作，推動AI人才培育、數據基礎建設與中小企業扶植，形成完整生態系，助力零售業全面升級。

台灣零售業正處於AI化的關鍵轉折點。日本與美國的案例顯示，成功的AI轉型不僅是技術升級，更是服務理念與營運模式的革新。台灣若能結合自身市場特色，積極投入AI技術與人才培育，並以顧客需求為核心，打造人性化且智慧化的零售體驗，必能在全球零售競爭中占有一席之地。AI化不只是未來趨勢，更是台灣零售業持續創新與永續發展的挑戰與機遇。