數位沛方／提升競爭力 不怕AI搶飯碗

前陣子黃仁勳在接受訪問時談到未來三種人（沒有主見、不懂提問、懶得學習）最容易被AI淘汰，這背後原因，不是因為AI太厲害，而是因為自己「不想進步」，自己不想進步的人，其實無論有沒有AI，本來就都會是最容易被淘汰的一群，只是AI加速並放大了這件事情。

不過當這件事情在社群上進行討論時，一些網友覺得他感受不到自己工作有受到AI威脅，也不覺得AI會影響到自己。但實際上，AI對工作的影響，會因為產業、角色和執行項目的不同，而有「時間性」的差異。也就是它不會一下就取代所有人，而是一步步發生。在「取代工作」之前，它還會先經歷幾個階段：

一、輔助（Assist）：先透過AI幫忙加速處理效率，例如整理資料、潤飾簡報、生成草稿，把一些工作的進展速度變快。

二、協作（Augment）：接著AI將成為共創夥伴，一起腦力激盪、拆解問題，它可以從零幫你發想，甚至做更多的執行，舉例來說，最近的ChatGPT，已經可以做到你告訴他你想要買什麼，它直接執行把相關產品在不同電商上的價格整理出來，並且告訴你，如果在什麼情境下，建議購買哪一種產品，直接省掉多網站來回比價的時間。

三、自動化（Automate）：最後，當任務夠重複、流程夠標準，AI就有機會直接取代執行，例如OpenAI創辦人奧特曼，就曾在受訪時說到，他未來的藍圖中，工廠、礦場、港口這些本來很吃人力的工作場合，都會是自動化運作。

所以對於一些產業或職位來說（例如行銷或行政相關），他可能已經明顯感受到AI的影響，但對於某些職業（目前通常是勞力付出型）來說，他可能還沒有很明顯的感受，自然覺得好像沒那麼大的影響。但實際上，那些在上面的人，早就已經在想著如何讓AI來取代更多的工作。

如果你只是把自己當成流程裡的「執行者」，未來很有可能會被系統取代，但如果你開始扮演「問題定義者」、「策略設計者」、「跨部門協作橋樑」，AI反而會讓你更強，因為這些都是短期內更難被取代的角色。

因此，我覺得該問的不是「AI會不會取代我？」，而是「我在做的事情，有多少價值是無法被輕易複製的？」或者「我是不是一直停留在流程裡，沒有往決策與策略層次前進？」

AI或許不是直接來搶飯碗的，但它會慢慢收走那些人們不再願意升級的工作內容，如果選擇不變，那很可能在未來某個時間點被取代，但只要願意多學一點、多問一層、多想一步，我們就可以有不同的發展與選擇機會，這個是無論有沒有AI，我們都應該要看懂的事情，並須採取對應做法，才能維持自己的競爭力。