商業興觀點／DDS應用 解決資料傳輸塞車痛點

在講求即時反應與多系統協同的產業場域中，傳統中心式資料處理架構逐漸暴露出反應延遲與擴充彈性的限制。無論是無人機巡檢、自主移動機器人（AMR）任務協作，或是災後通訊備援場景，設備之間能否穩定即時交換關鍵資料，已成為場域智慧化能否落地的核心條件之一。

近年被多方關注的DDS（Data Distribution Service）分散式資料交換架構，便是在這樣的需求背景下，於多個領域展開實證驗證。以無人機巡檢為例，傳統飛行任務多侷限於影像後送，難以即時處理。透過整合 DDS架構與5G網路，搭配邊緣端AI模組即時辨識，無人機可於飛行途中完成影像回傳與人車判斷，平台亦能即時指派補拍、改航等作業指令。

該設計已於農業設施、水利巡檢及災後道路監測等任務中實地測試，顯示在網路品質具挑戰的環境下仍能穩定完成資料交換與現場反應。

AMR與自動充電系統的協作也呈現相似特性。傳統系統依賴中央伺服器調度，當資料量大時容易延遲，影響機器任務銜接與續航調度。以 DDS架構處理後，設備能依任務狀況進行節點通訊、任務交接與自動充電等即時行為，系統不再被單點塞車所拖慢。

在缺乏穩定網路基礎的環境中，如離島、山區或災後斷線地區，也透過 GEO（Geostationary Orbit）地球同步軌道衛星進行DDS備援通訊測試，即使在高延遲、低頻寬條件下，系統仍可藉由資料優先順序與傳輸頻率控制，確保重要資訊穩定傳送。

這些案例顯示，不同場域雖需求各異，但本質上都回到同一個核心問題：資料如何即時、安全、有效地流動。這也是DDS架構設計上的出發點——讓裝置之間能資料導向、自主協調，而非全數倚賴中心節點統一分配。

相較傳統以主機為中樞的系統，DDS更著重資料路徑與反應順序設計。透過發布與訂閱機制，加上服務品質（Quality of Service）參數設定，不同設備能依任務需求自動同步資料更新頻率與傳輸範圍，減少干擾與延遲，也讓系統在網路品質不穩定時仍具備彈性。這類結構在多設備併行、跨網路環境與任務切換頻繁的應用場景中，已逐步展現技術適配潛力。

商研院智慧科技服務中心近年專注於DDS技術的研發與測試，並以分散式資料交換為主軸，推動在無人機、AMR、自動充電系統與偏鄉備援通訊等場域的實際應用。透過場域實證與技術整合，證實DDS在異質設備協作、即時資料同步與網路條件不穩環境下，具備可操作性與導入彈性。

與其將其視為一套單純的通訊協定，更應理解為一種重新設計資料流通邏輯的方式，適合用來補足現有架構在多設備、多場域、多任務情境下的即時反應缺口。對於正積極推動營運遠端化與系統智慧化的企業而言，導入像DDS這類具擴充性與模組化特質的資料交換機制，已不再只是技術選項，而是攸關系統能否長期穩定運行的關鍵設計選擇。