傑出生技產業獎 15家出列

台灣生物產業發展協會「2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」公布得主，歷經三個月嚴謹審查與專家評選，共有15家機構與產品技術脫穎而出，展現台灣生技產業在創新、研發與國際競爭力上的卓越成果。

此次參與角逐獎項的製藥、生醫大廠中，由生達化學製藥（1720）、葡萄王生技兩大公司拿下今年度「傑出生技產業金質獎」，受到矚目。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，「Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」為協會每年重點舉辦的重要獎項，並於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會期間隆重頒發，歷年來皆獲總統府接見與勉勵，象徵政府對台灣生技產業發展的高度重視。

劉理成指出，近年全球生技產業正面臨技術轉型與國際佈局的關鍵時刻，台灣在此浪潮中展現堅實韌性與創新突破。從今年得獎名單可看出台灣產業的多元發展，包括創新藥物、細胞與免疫療法、再生醫療、CRDMO、IVD精準診斷、高階醫材、醫療AI、農業生技及健康食品等領域，皆呈現高度研發能量與市場潛力，反映出台灣生技產業鏈已趨成熟，並逐步走向國際。

生物產協獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌院士表示，「傑出生技產業獎」旨在表彰營運績效卓越與具高度潛力之生技企業與學研機構。為確保評選的專業性與公信力，今年由獎章委員會邀集來自產官學研領域共22位專家學者組成評審團，針對各獎項設有之評選重點，進行嚴謹的審查與多輪討論。最終，共有15家機構及其產品技術脫穎而出，獲此殊榮。

今年獲得「傑出生技產業金質獎」的公司包括生達化學及葡萄王兩家上市公司。成立逾半世紀的生達，專注西藥開發與製造，連續兩年營收與EPS創新高。公司以台灣為研發基地，積極拓展海外市場，擁有逾800張藥證。近年也新增多項「首家學名藥」，並取得多國藥證與國際查廠認證，展現技術實力與法規能力。

葡萄王為全台最大生技發酵保健食品廠，研發樟芝、猴頭菇、蟬花與乳酸菌等功能產品，具多項人體臨床成果與國際論文發表。外銷美、日等地，帶動台灣保健產業國際化。推動產學合作與永續行動，成為台灣首家加入RE100的企業，積極落實再生能源與淨零碳排，展現創新研發與ESG雙軌並進的企業典範。

產業創新獎 五家搶鏡

「2025 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」的「年度產業創新獎」共五項產品／技術獲選，由永笙生技、工研院、鉅怡智慧、正瀚生技、葡萄王五個單位開發。

永笙的「臍帶血幹細胞新藥REGENECYTE」，為全球首張臍帶血幹細胞藥證，為台灣首例獲FDA BLA許可的細胞新藥，應用於長新冠及急性中風等未被滿足的重大疾病，展現臨床療效並獲RMAT資格認定。

工研院開發「創新雙標靶青光眼藥物」是全球首創雙標靶青光眼藥物，降眼壓效果達現行藥物三倍，技術成功轉移，加速臨床推進，獲國際獎項肯定。

鉅怡智慧的「FaceHeart Vitals」可透過影像分析技術，在無接觸情況下準確量測心率、血壓、血氧與呼吸等多項生理指標，已獲美國FDA認證。正瀚的「精準導向胜肽（POPs）」以低碳製程開發的新型農業胜肽，具提升作物抗逆性、產量與品質等多元功能，並取得27項專利。葡萄王「康爾動乳酸菌球顆粒」專為運動族群設計，結合運動機能菌株與桑黃成分，具提升肌耐力與減緩運動後帶來的疲勞痠痛功效。獲IUFOST與日內瓦發明展獎項。

潛力標竿獎 五家勝出

「2025 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」的「「潛力標竿獎」」，共由五家極具研發能力及未來發展潛力公司獲得，分別為友霖生技、基龍米克斯、圓祥生技、瑞磁生技及生合生技等。

友霖生技專注於藥品研發與製造，旗下Methydur與Tonvasca通過三期臨床並獲新藥核准。產品涵蓋ADHD與高血脂領域。

基龍米克斯面對新興療法市場需求，提供整合型CRDMO營運模式，以基因研究技術為本質之新興藥物發展供應鏈，成台灣唯一、全球極少數同時具備完整基因／蛋白質分析平台與短鏈核酸／少量多樣胜肽製造能力之CRDMO公司。

圓祥生技聚焦雙特異性抗體研發，擁有兩大自主平台，已成功授權兩項新藥予中國藥廠進行三期開發。

瑞磁生技專攻分子檢測IVD產品，核心產品已進入美國多家大型實驗室，取得多項保險與FDA認證，帶動營收成長。

生合生技專注微生物應用與益生菌研發，建立「自有功能菌株＋高階ODM 服務」雙軌營運模式，旗下TWK10獲多國專利與國際合作授權。

傑出新創獎 三家聚光

「2025 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」的「傑出新創獎」 分別由漢康生技、捷絡生技、澄交生技共三家公司獲得獎勵。

今年6月20日剛在國內登錄興櫃的漢康生技，是臨床開發階段的腫瘤免疫領域新藥之全球性藥廠，該公司致力於啟動免疫系統以對抗多種癌症疾病，開發FBDB創新技術平台，解決實體腫瘤治療瓶頸。目前以平台為基礎的生物藥已超過八種在不同階段研發中，相較一般藥廠，漢康僅需一半時間便可將生物藥開發進入臨床試驗階段。

捷絡生技，為全球首創3D數位病理解決方案開發商，結合AI技術與高解析掃描平台，提升癌症診斷效率與準確性。其JelloScope與MetaLite系統已獲多項專利，並與國際醫療機構合作，拓展歐美與亞洲市場。技術具高度創新性與實用性，有助醫療數位轉型，並推動癌症診斷標準化，成為AI醫療應用的先驅者。

澄交生技，運用腸道菌的細胞外囊泡為新藥載體，搭配公司自主開發的包埋技術研發口服癌症疫苗，具有高藥效、低副作用潛力，鎖定肝癌與胰臟癌孤兒藥市場。