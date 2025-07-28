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第二屆水里影展盛大開跑 打造在地溫暖與國際視野

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
本屆影展以「拍咱自己的電影」為主題，規劃影片競賽及巡迴放映等活動。業者／提供
本屆影展以「拍咱自己的電影」為主題，規劃影片競賽及巡迴放映等活動。業者／提供

第二屆水里影展在百年古蹟水里蛇窯裡面舉辦啟動儀式，並宣布影片徵件正式開跑，截止日期為2025年9月19日。本屆影展以「拍咱自己的電影」為主題，規劃包含紀錄片工作坊、影片競賽及巡迴放映等活動，目的在推廣在地影像創作。

南投縣政府青年發展所所長楊紹宏表示，縣府未來將規劃更多資源支持水里影展。縣議員林儒暘說，南投縣影視協拍中心雖經費有限，但只要有拍片需求，都會盡力協助協調，並誠摯邀請本屆合作的韓國導演朴秀敏至水里拍攝。

影展籌備初期面臨資源挑戰，在發起人孫昱碩購置基本辦公設備後，陸續獲得在地單位的支持。其中，水里巧聖宮提供倉儲空間；水里鄉商圈創生共好協會與召集人徐玉玲協助活動籌辦並贊助遮雨棚；水里蛇窯董事長林國隆主動提供啟動記者會場地；廣德國際整合行銷則負責文宣品印刷製作。

此外，部分學員亦組成志工團隊，協助活動庶務與講師接送。課程場地則由玉山國家公園管理處提供具備恆溫空調的教室。

在課程規劃上，本屆紀錄片工作坊總時數由30小時擴展至50小時。在南投縣政府青年發展所的支持下，新增了為初學者設計的「玩攝影」拍片初階班。針對進階創作者，則邀請多位業師授課，包括導演黃嘉俊、製作人史祖德、導演馮俊曄、製片文蓓蓓、導演李佳懷、導演胡皓翔、導演馬立群、講師王歐力、導演陳志漢及策展人洪馬克等。

多位與會者及講師亦對影展表示肯定。第一屆金獎得主曾斐琳導演表示，因收穫良多而選擇回來複訓，並稱影展是協助一般人踏入專業領域的重要平台。講師胡皓翔導演則透過錄影方式，稱許影展結合競賽與工作坊的模式，是難得的地方創生影展。史祖德導演強調資金對影展永續經營的重要性，並期盼政府單位能給予支持。

在國際合作方面，本屆影展邀請韓國導演Soo-min Park至水里進行駐地創作，其作品將作為影展開幕片。同時，影展與「泛歐亞國際電影節」建立合作關係，將進行影片交換放映，藉此增加參展作品的國際能見度。

在社區連結方面，影展與新興國小合作，舉辦媒體識讀課程並引導學生進行創作，其作品將於頒獎典禮上展出。在競賽制度上，本屆除了原有的金、銀、銅獎及三項技術獎外，新增了「現場觀眾票選獎」，採現場投票，希望建立獨立於評審團之外的觀眾回饋機制。

本屆影展由福爾摩沙國際電影節與青水映像主辦，並由水里鄉商圈創生共好協會、玉山國家公園管理處等單位合辦。贊助單位包括有波蜜果菜汁、望香咖啡、廣隆光電、樹德半山夢工廠、牛耳藝術渡假村等企業。

巡迴放映地點則涵蓋水里地區及位於台中的多個藝文空間。合作多年的ChangeX Beer南園酒家創辦人翁貽君表示，他一直希望能邀請策展人洪馬克在台中辦影展，水里影展的創辦則先行一步，顯示其團隊的行動力與信譽。

第二屆水里影展競賽單元現正熱烈徵件中，至9月19日截止。這場由無數善意與堅持所構成的影像革命，正在水里持續醞釀，邀請大家成為下一位主角，用影像寫下屬於這片土地的動人故事。

「第二屆水里影展」在百年古蹟水里蛇窯裡面舉辦啟動儀式。業者／提供
「第二屆水里影展」在百年古蹟水里蛇窯裡面舉辦啟動儀式。業者／提供

電影 玉山國家公園

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