迎合政策補助表後儲能商機 長庚國際能源將大擴電池芯和儲能系統產能

看好政策獎勵表後儲能以及美日推動家用儲能帶來龐大商機，長庚國際能源決定進行大規模擴產行動，計畫於年底啟動位於桃園觀音的桃園科技園區增擴新廠，將產能由目前的400MW（百萬瓦）一舉推升至3.4GW（10億瓦），新產能規畫2026年底2027年初開出。

長庚國際能源是由經營之神台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲結合家族資金所成立，是台灣少數從電芯、模組到儲能櫃一條龍服務的業者。

長庚國際能源因具備自主改規格技術，日前因應丹娜絲颱風重創嘉南地區，緊急提供儲能系統予災民，獲外界讚賞。

長庚國際能源今年受訪時表示，受惠台日客戶大筆訂單挹注，長庚國際能源去全年營收約 1.5 億元，今年第1季營收已達3億元，單季就超越去年全年。

展望後市，公司指出，現階段公司產能滿載，訂單能見度達明年中，且為因應客戶需求與海外發展，正規劃興建新廠，產能達3GW，預計 2026年底、2027年初開出。

長庚國際能源台灣現階段產能 400MW，目前產能滿載，其中訂單主要來自台灣，台灣佔比 9 成、日本佔 1 成，正積極往海外發展，如日本、美國等，其中，日本表前需求量大，也與當地供應商合作搶食當地標案。

長庚國際能源也看好美國家用儲能市場商機，目前選定德州當地系統商合作，提供 10-45KWh 的產品，對標美系大廠產品。

為因應客戶訂單，長庚國際能源為滿足需求，今年底預計在桃園科學園區建置新廠，預計年底動工，目標將擴充 3GW，預計 2026 年底、2027 年初開出，屆時年產能將達3.4GW。