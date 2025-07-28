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三元能源：初判工廠火災起因 多重系統異常與事件疊加

中央社／ 台北28日電
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生火災意外。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生火災意外。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台泥旗下三元能源高雄三元廠14日發生火災，三元能源科技今天發布進度報告指出，初步判斷火災起因指向為「多重系統異常與事件疊加」所致。

三元能源強調，生產的21700電池芯專為高階動力應用設計，其終端產品如商用無人機及航太科研載具，對安全性要求極為嚴苛。從產品設計源頭即植入多重內建安全機制，並已通過多項國際標準認證，更取得生產品質認證，本次三元廠火災事故並非產品設計本身的問題。

三元能源指出，儘管火災導致現場各獨立的系統電腦硬碟及監控設備硬碟主機嚴重毀損，仍緊鑼密鼓比對閉路電視系統影像與現場勘查資料，初步判斷起火點為「化成半成品常溫靜置區」，此區用於電池靜置熟化，環境溫度恆定控制，且並無任何電氣作業。

三元能源表示，初步研判事故發生指向「多重系統異常與事件疊加」情況，包括不明高溫熱源流經靜置區引發電池噴發、設備自動消防系統未能即時有效啟動，以及後續電力中斷，導致廠區消防系統失效。

三元能源表示，目前部分關鍵證物如化成設備主機，因位於火場核心區，仍待主管機關同意才能進入現場清理與專業復原。這些資料對於最終判讀與確認事故原因至關重要，將持續配合火調及檢警調查，提供所需資訊。

此外，三元能源已委請外部消防安全專家加入內部調查團隊，協助釐清事故原因，也將共同檢視並確保廠區優化方向的正確性。

三元能源表示，近2週已展開多項自我檢討與優化工作，涵蓋強化環境管理如廢水處理與空氣監測、提升員工支援、以及規劃全面升級廠區安全與提升自我消防應變能力等。

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