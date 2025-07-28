美家人力登錄創櫃版 全力打造移工生活服務第一品牌

台灣首家整合外籍移工仲介、長照服務、移民業務與國際匯兌於一體的人力資源公司-美家人力（7680），28日在創櫃板掛牌，成為國內首家進入資本市場、在創櫃輔導的人力仲介公司，公司並規劃於明年第3季申請轉興櫃。

成立於2012年的美家人力，從仲介引進、長照媒合、在台生活支援到國際金流服務，打造出完整的一條龍移工支持體系，目前在潭子科技產業園區設有外籍移工宿舍，入住移工達1,500人，公司服務的客戶包括台灣佳能、益張（8342）、南俊（6584）及般若科技等大廠。

過去十餘年，美家人力榮獲勞動部評鑑A級、全球華人企業楷模獎、國際RBA(責任商業聯盟)VAP與SVAP雙重驗證，並被NPO人權團體推薦為最佳仲介。

美家人力總經理許家畯指出，隨著台灣高齡少子化問題加劇，外籍勞動力需求大增，目前在台移工逾82萬人，主要支援營建、製造與看護等人力缺口產業，創造每年約3,000億元經濟產值，已成為台灣不可或缺的助力。

許家畯強調，美家秉持「創新、專業、人本理念」，發展四大核心事業：移工仲介、樂齡長照、移工宿舍與數位金融，建構差異化且全方位的生活服務體系，為企業與家庭提供堅實支援。

面對國際供應鏈重視人權與聘僱合規，美家於2021年率先加入「責任商業聯盟(RBA)」並通過銀牌驗證與SVAP稽核，成為台灣少數擁有此資格的人力服務企業，展現對誠信經營、尊重人權的堅持，也協助企業增加正向競爭力。

在家庭照護方面，美家協助雇主媒合合法、合適的外籍看護工，收費合理且符合法規，並派遣專業照顧指導人員到府教學，協助移工熟悉語言與文化、快速適應工作環境，依據長者需求量身打造長照服務，有效減輕家庭照護壓力。

為改善移工住宿條件，美家於2022年在潭子科技產業園區設立大型宿舍「宜居美家」，提供套房式空間與24小時管理，並設有診所、藥局、美容、超市與餐飲等多元設施，營造安心、便利的生活環境。

針對移工匯款需求，美家也推出「MGTT APP移工匯款」，結合線上KYC與AML驗證，實現銀行帳戶直接扣款、安全匯款，並與全台移工商店合作，提供語言友善協助，打造普惠、安全、便捷的金融服務，平均每月匯款金額逾10億元。