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「雙橡園1518」一口氣揭露25筆交易 獲高資產客群青睞

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雙橡園1518成為近期表現亮眼的高總價個案，第一波有25筆、10億元成交量。記者宋健生／攝影
雙橡園1518成為近期表現亮眼的高總價個案，第一波有25筆、10億元成交量。記者宋健生／攝影

台中市七期適居核心區指標建商聯聚、雙橡園開發、寶輝、寶璽等紛紛創價。其中，雙橡園開發最新推案「雙橡園1518」，本月首波實價登錄出爐，台中市政府地政局一口氣揭露25筆交易、成交金額達10億元，為今年適居核心區揭露筆數最多的個案。

「雙橡園1518」社區均價達86.9萬元，其中數戶高樓層成交單價更衝上9字頭，反映出雙橡園開發多年深耕高端住宅的品牌實力與產品策略。

近期適居核心也陸續傳出高價交易，「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」接連刷新中台灣單價紀錄，社區均價雙雙突破百萬；甫登場的「寶璽天讚」均價達91.7萬元，「陸府續森」亦揭露3筆8字頭成交，市場表現穩健。

「雙橡園1518」以「超大基地只蓋一棟」的格局規劃，坐落於台中最具地段價值的公益路首排，排除對建商獲利最佳的店面設計，罕見退縮33米，留設綠意盎然的私有大花園，打造公益路「零店面」純住宅，在寸土寸金的城市核心，展現真正捨得的姿態，用心款待每位居住者的日常。

雙橡園開發以品牌式酒店御邸服務，奠定頂級私宅市場的標竿地位。2018年成立深耕物業，僅服務自有建案，並藉由每日實務的社區服務經驗持續累積與優化，發展出細膩且具辨識度的頂級私宅款待模式，打造出獨有且至今已是連續第五棟的「雙橡園式酒店御邸」。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析指出，層峰客群選擇住宅時，不只要求精華地段，更重視品牌及產品實力。雙橡園開發第一棟自主管理的「雙橡園V1特區」交屋迄今已邁入第八年，近九成五的入住率，成為七期頂級私宅高入住率的指標性個案。

不但證明好的社區服務品質，是高資產族群最在乎的重點之一，更顯見雙橡園開發連續三年穩居全台高價住宅成交件數第一，深獲中台灣層峰客戶高度肯定與追隨的實力。

尤其，雙橡園開發獨創的「秘賞」銷售策略，在尚未公開建材規格與外觀設計圖的條件下，即獲得具高度品味與判斷力的客戶青睞，提前選購。這種近乎「盲盒」的模式，跳脫既有市場慣性，「先信任、後揭曉」的方式反映出客戶的信任基礎，是長年積累的品牌價值。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，剛交屋的「雙橡園2279」已收到不少客戶親身體驗後的回饋，從四年前購屋至今，建築外觀與空間質感超越原本的期待。

整體規劃符合居住者的真實生活需求，包含社區軟體服務的貼心細節，全棟石材呈現的大器氛圍，以及車道不會車的舒適規劃與動線，皆讓人有開盲盒般驚喜連連。

114年上半年台中七期適居核心指標個案預售實登一覽表。資料來源：台中市政府地政局
114年上半年台中七期適居核心指標個案預售實登一覽表。資料來源：台中市政府地政局
北單元二被視為七期適居核心，吸引不少品牌建商爭相插旗，屢創新高價。業者／提供
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建商 雙橡園

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